Universidad de Chile sigue con una nube negra sobre el Centro Deportivo Azul, porque sigue sumando malas noticias luego de confirmar la salida del cargo del técnico Francisco Meneghini.

El empate 1-1 ante Universidad de Concepción fue lamentado por el resultado pero también por la lesión de Charles Aránguiz, quien dejó la cancha en el primer tiempo.

El volante tuvo que salir con la cara tapada por el dolor, mientras que está jornada se hicieron los exámenes para saber la realidad de su lesión y cuánto tiempo estará fuera.

Algo que moverá el piso de la U en el Centro Deportivo Azul, una vez que se confirmó un desgarro que, por lo bajo, lo dejará fuera por tres semanas fuera de las canchas.

Charles Aránguiz estará ausente por, al menos, tres partidos en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

Charles Aránguiz tres semanas fuera en la U

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes entregaron los detalles de la lesión de Charles Aránguiz, quien lo suma a las importantes bajas en Universidad de Chile en el torneo.

“El volante sufrió un desgarro del bíceps femoral derecho, que lo dejará al margen por dos a tres semanas fuera de las canchas”, lo que provoca una gran baja.

Algo que deberá afrontar el técnico interino que lidere a la U para el fin de semana ante Coquimbo Unido, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, sin el volante.

Un nuevo escenario complejo, donde está al margen también Lucas Assadi, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, además de Marcelo Díaz por la expulsión ante la U de Conce.

