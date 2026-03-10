Universidad de Chile se prepara para comenzar los trabajos en miras al partido del sábado contra Coquimbo Unido sin Paqui Meneghini, luego de concretar su salida por malos resultados.

En ese sentido, se espera que el miércoles el técnico argentino se pueda despedir de los jugadores, pero el show debe continuar, por lo que hay un apuntado para dirigir.

Según reveló Cristián Caamaño lo más seguro que Manuel Iturra será el encargado de liderar a la U en la visita al estadio Francisco Sánchez Rumoroso el fin de semana.

Pese a esto, fue Mauricio Pinilla quien sorprendió en ESPN Chile, porque cuando sacaron a la luz el nombre del ex volante de los azules, aseguró que no tiene ganas de asumir.

Manuel Iturra fue parte del staff de Gustavo Álvarez y Paqui Meneghini en la U. Foto: Emisora Bullanguera.

Colocho Iturra es el llamado al interinato en la U

La salida de Francisco Meneghini tomó por sorpresa en Universidad de Chile, luego de que el plantel entrenó con normalidad en la mañana y donde no hubo señales de una salida.

Con el argentino fuera, es hora de decidir sobre quién tomará el plantel con miras al viaje a Coquimbo, donde aseguran que Colocho Iturra es el llamado a cumplir la función.

Pero fue Pinilla quien alertó al panel de ESPN con una declaración que, un poco, lo echa al agua: “Él no quiere asumir ese rol”.

Algo que fue debatido por Caamaño: “Él pertenece al club, no es un integrante del cuerpo técnico de Paqui, era el tercero, porque estaba con otros dos argentinos y luego estaba Iturra que lo incorporó el club dentro del staff”.

