Universidad de Chile vive horas decisivas porque esta misma jornada dejará de ser el entrenador Francisco Meneghini, en una conversación que se desarrolla en el Centro Deportivo Azul.

Así lo confirma radio Bio Bio quienes detallan que el técnico argentino dejó esta jornada su cargo al mando de los azules, por lo que dejará de estar al mando del equipo.

Todo quedará más claro en una reunión que se está llevando a cabo este mismo momento en el CDA, donde está el directorio de Azul Azul, además el cuerpo técnico.

En ese sentido, se habla de una salida acordada entre las partes, teniendo en cuenta que el entrenador tenía contrato por dos temporadas.

La U se cansó

Ya se había advertido tras el empate 1-1 ante Universidad de Concepción, donde la dirigencia se había molestado con Francisco Meneghini, lo que alertaba lo que se venía.

Por lo mismo, esta jornada se decidió cortar el proceso de Paqui al mando de los azules, donde la dirigencia le comentó en horas de la tarde su salida del equipo que es inmediata.

Con esto, el argentino acumuló un triunfo, cuatro empates y una derrota en la Liga de Primera, además que se suma la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 en manos de Palestino.