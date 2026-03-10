Universidad de Chile no puede salir de su tormentoso inicio de temporada, donde ahora logró un empate 1-1 ante Universidad de Concepción, por la sexta fecha de la Liga de Primera 2026 disputada en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Francisco Meneghini siguen sin triunfos de local y están cada vez más lejos de los puestos de pelear el título en la tabla de posiciones, lo que tiene contra las cuerdas al entrenador.

Una victoria, cuatro empates y una derrota -sin contar la eliminación de la Copa Sudamericana en manos de Palestino- comienzan a condenar a Paqui en el cargo como entrenador.

Por lo mismo, anoche en el Nacional se pudo filtrar la primera reacción de la dirigencia de Azul Azul contra el DT en una especie de ultimátum para lo que viene al futuro.

Paqui se fue criticado por los hinchas de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Paqui en las cuerdas en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes pudieron acceder a una fotografía y a una conversación donde estaba el gerente general, Ignacio Asenjo, el gerente deportivo, Manuel Mayo, además de un integrante de la secretaría técnica.

Todo esto, luego de los gritos de las 20 mil personas que llegaron a Ñuñoa para cantar a todo pulmón “Paqui ya se va”, lo que deja el ambiente con mucha presión para el futuro en la U.

“La U no puede seguir jugando así“, fue el mensaje que se pudo escuchar en la conversación, que marca el primer reto de la dirigencia al proceso que lidera Paqui con respaldo de Mayo.

Una situación que puede marcar la semana, justo en la previa donde los azules deben viajar para enfrentar al actual campeón, Coquimbo Unido, lo que puede ser su despedida.

