Universidad de Chile se despidió de Francisco Meneghini, que no resistió al opaco panorama tras empatar 1-1 ante Universidad de Concepción.

Con un triunfo, cuatro empates y una derrota, el técnico argentino ya colmó la paciencia de los hinchas por lo que fue cesado y ya miran nombres para un eventual reemplazo.

Eso sí, la billetera no alcanza para mucho a priori pues se invirtió fuertemente en refuerzos, por lo que la idea es tener a mano un técnico chileno.

En ese sentido ya hay nombres sobre la mesa, que son tentadores para los bloques en Azul Azul y que consideran que pueden sacar a flote el barco por conocimiento del torneo nacional: Mario Salas, Ronald Fuentes y Marco Antonio Figueroa.

Mario Salas es una idea de un grupo de directores: a mano y ya dirigió equipos grandes. Foto: IA

La U se queda sin billetera y sólo mira a un DT chileno

Universidad de Chile comenzó a aceptar la idea de que tendrá que salir a buscar entrenador, pero sin los recursos para ir por un extranjero que pueda ser un golpe al mercado.

Por lo mismo, sin querer tocar las divisiones inferiores como ha sido antes, la idea es optar por técnico nacionales, donde aparecen nombres de técnicos chilenos que están disponibles.

Uno de ellos es Mario Salas, quien ha dirigido equipos grandes, como Colo Colo y Universidad Católica, por lo que tiene conocimiento de lo que es estar con un fierro caliente en un club como la U.

El otro Ronald Fuentes, quien fue parte del cuadro azul pero como gerente deportivo, pero tiene conocimiento al ser ex jugador de la U, con gusto de los hinchas.

Y el último ya fue técnico de Universidad de Chile, Marco Antonio Figueroa, que siempre es tentado en los equipos grandes, pero fue nombrado por un director como una idea para un nuevo proyecto.