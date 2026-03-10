Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Los técnicos chilenos que mira U de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini

Una parte de la directiva asume el gasto que significará sacar al argentino, por lo que el mercado se reduce a un DT nacional que conozca bien la U.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Manuel Mayo deberá preparar una nueva presentación de DT.
© alexei171Manuel Mayo deberá preparar una nueva presentación de DT.

Universidad de Chile se despidió de Francisco Meneghini, que no resistió al opaco panorama tras empatar 1-1 ante Universidad de Concepción.

Con un triunfo, cuatro empates y una derrota, el técnico argentino ya colmó la paciencia de los hinchas por lo que fue cesado y ya miran nombres para un eventual reemplazo.

Eso sí, la billetera no alcanza para mucho a priori pues se invirtió fuertemente en refuerzos, por lo que la idea es tener a mano un técnico chileno.

En ese sentido ya hay nombres sobre la mesa, que son tentadores para los bloques en Azul Azul y que consideran que pueden sacar a flote el barco por conocimiento del torneo nacional: Mario Salas, Ronald Fuentes y Marco Antonio Figueroa.

Mario Salas es una idea de un grupo de directores: a mano y ya dirigió equipos grandes. Foto: IA

Mario Salas es una idea de un grupo de directores: a mano y ya dirigió equipos grandes. Foto: IA

La U le raya la cancha al proceso de Paqui Meneghini: “No podemos seguir jugando así”

ver también

La U le raya la cancha al proceso de Paqui Meneghini: “No podemos seguir jugando así”

La U se queda sin billetera y sólo mira a un DT chileno

Universidad de Chile comenzó a aceptar la idea de que tendrá que salir a buscar entrenador, pero sin los recursos para ir por un extranjero que pueda ser un golpe al mercado.

Publicidad

Por lo mismo, sin querer tocar las divisiones inferiores como ha sido antes, la idea es optar por técnico nacionales, donde aparecen nombres de técnicos chilenos que están disponibles.

Uno de ellos es Mario Salas, quien ha dirigido equipos grandes, como Colo Colo y Universidad Católica, por lo que tiene conocimiento de lo que es estar con un fierro caliente en un club como la U.

El otro Ronald Fuentes, quien fue parte del cuadro azul pero como gerente deportivo, pero tiene conocimiento al ser ex jugador de la U, con gusto de los hinchas.

Publicidad

Y el último ya fue técnico de Universidad de Chile, Marco Antonio Figueroa, que siempre es tentado en los equipos grandes, pero fue nombrado por un director como una idea para un nuevo proyecto.

Lee también
Los cuatro interinos que asoman en la U tras el adiós de "Paqui"
U de Chile

Los cuatro interinos que asoman en la U tras el adiós de "Paqui"

Tras la salida de Paqui: la IA revela al DT ideal para dirigir a la U 2026
U de Chile

Tras la salida de Paqui: la IA revela al DT ideal para dirigir a la U 2026

El miserable registro de Meneghini en su adiós de la U
U de Chile

El miserable registro de Meneghini en su adiós de la U

La desconocida y vergonzosa estadística que dejó Paqui
U de Chile

La desconocida y vergonzosa estadística que dejó Paqui

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo