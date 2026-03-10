Universidad Católica se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, aunque viene de sufrir un duro traspié tras caer ante O’Higgins. Con ese resultado ya atrás, el conjunto cruzado ahora concreta todas sus energías en sus próximos desafío frente a Everton,

En la previa de este encuentro, una de las grandes dudas entre los hinchas apunta a la situación de Fernando Zuqui. El mediocampista sufrió una fuerte lesión durante 2026, por lo que se mantiene la expectación sobre cuándo podrá concretar su esperado regreso a las canchas.

¿Cuándo volverá Fernando Zuqui a la UC?

El volante no juega desde junio del año pasado, ya que sufrió una rotura de ligamento cruzado de rodilla derecha, tras esto, el jugador se encuentra en la parte final de su recuperación donde ya está entrenando con sus compañeros, pero aún no recibe el alta.

Fernando Zuqui viene saliendo de una complicada lesión/Photosport

Punto Cruzado revela que a pesar de que no hay certezas, también hay una luz de esperanza para que el jugador se reintegre pronto. “Aunque se evaluará la opción para ver si es citado ante Everton, en lo ideal se espera que recién vuelva en la Copa de la Liga”.

Añadiendo que “desde Cruzados desmienten que el volante se haya resentido de una posible lesión y, aunque efectivamente el proceso de recuperación ha sido un poco más largo de lo esperado, desde el club aseguran que hoy su retorno pasa más por una decisión técnica, pensando en que llegue al 100%”.

Fernando Zuqui podría volver pronto a las canchas/Photosport

En la misma línea, señalan que desde el club apuntan a que si Garnero necesita variantes en la zona media, el jugador sería sumado al menos a la citación. “Un así, el importante número de variantes que existe en esta zona ha facilitado que tanto el jugador, como el cuerpo técnico y médico se tomen con calma todo este proceso”.