El buen inicio de temporada de Arturo Vidal en Colo Colo no ha pasado desapercibido. Tras un 2025 marcado por críticas y un rendimiento irregular del equipo, el volante ha mostrado una versión mucho más sólida en el arranque de este año.

Uno que analizó su momento fue el exfutbolista y comentarista de “En La Lupa De Redgol”, Cristián Basaure, quien aseguró que el mediocampista albo logró canalizar la bronca de la temporada pasada para transformarla en rendimiento dentro de la cancha.

“La madurez de Vidal, dada la mala temporada y todo lo que pasó con Colo Colo el año pasado, hizo que este año sacara ese Arturo Vidal de bronca canalizada en la cancha, demostrando que aún puede jugar y está a muy buen nivel”, explicó.

“La posición de Vidal, más que encasillarla de ‘5’ o de ‘6’, pasa por su inteligencia para jugar por delante o por detrás de Sosa y Villagra”, detalló Basaure sobre la función del mediocampista.

Arturo Vidal jugó junto a Sosa y Villagra y fue el mejor del partido frente a Audax Italiano

El nuevo Arturo Vidal

De hecho, en el reciente duelo ante Audax Italiano, el histórico jugador de la selección chilena tuvo un rol aún más retrasado dentro del esquema. “Claramente ante Audax jugó más de líbero que en la mitad de la cancha. Me gusta cuando Vidal juega ahí para ayudar a ordenar a Sosa y a Villagra”, explicó.

Finalmente, Basaure destacó que el arranque sorpresivo del King. “Ha sido un buen inicio de temporada para Vidal, es sorprendente por lo que hizo el año pasado. Tiene la carrera típica de un futbolista que con los años se va tirando más hacia atrás que hacia adelante”, cerró.

