Arturo Vidal volvió a dejar confesiones de alto impacto en el podcast Enfocados, junto a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde esta vez eligió a los tres rivales más duros que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

El “King” no dudó en poner en lo más alto del ranking a Lionel Messi. “Leo, cuando lo vi en el entrenamiento… Messi es mucha diferencia”, aseguró, dejando en claro que el argentino está un escalón por encima del resto.

ver también Arturo Vidal sueña con ser DT de Colo Colo y la selección chilena: “Me retiro y empiezo a entrenar”

En el segundo lugar sorprendió al ubicar a Franck Ribéry, con quien protagonizó intensos duelos en Europa. “Es una bestia. Tú le pegabas y él te pegaba, tenía mucho roce”, recordó sobre el francés.

Para cerrar su top tres apareció Cristiano Ronaldo. Vidal explicó que ha sido uno de los más complejos que le ha tocado marcar, aunque lo ubicó por debajo de Messi y Ribéry en su experiencia personal.

Vidal y Ribéry compartieron en el Bayer Múnich mucho tiempo

Él que más le sorprendió

Sobre el ex Bayern Múnich, profundizó aún más. “Era un enano ancho y fuerte, te iba agarrando y era cosa seria”, relató entre risas, graficando la intensidad física de esos enfrentamientos.

Publicidad

Publicidad

ver también Vidal elige entre Chile 2015 y Argentina 2022: deja fuera a todos los cracks de la U de Chile

Vidal y Ribéry fueron compañeros en el Bayern Múnich y en más de algún entrenamiento el chileno debió marcar al francés. “Me marcó mucho y lo choqué, me peleé. Es una bestia”, relató.

Así, Vidal dejó armado su propio podio de cracks imposibles de frenar. Tres nombres pesados del fútbol mundial que marcaron su carrera y que, según él, representan el máximo nivel al que se ha enfrentado.

Resumen:

Arturo Vidal eligió a Lionel Messi, Franck Ribéry y Cristiano Ronaldo como los tres rivales más duros que enfrentó en su carrera.

Publicidad

Publicidad

Vidal recordó sus intensos duelos y entrenamientos con el francés en el Bayern Múnich, describiéndolo como una “bestia” imposible de frenar.