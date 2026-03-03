Es tendencia:
Fútbol Internacional

“Ultimando acuerdo para el fichaje”: avisan que Kuscevic prepara maletas para aterrizar en la MLS

El canterano de U Católica estaba cortado en Fortaleza y tras sonar en equipos brasileños, arremetieron desde Estados Unidos.

Por Nelson Martinez

Nuevo destino a la vista para el ex UC.
© Gemini.Nuevo destino a la vista para el ex UC.

Sin ser convocado en los últimos seis duelos en el Fortaleza de Brasil, todo indica que Benjamín Kuscevic tendrá nuevo equipo esta temporada. El central de la selección chilena se deja querer y hoy otro destino aparece en el horizonte.

Tras sonar en distintos clubes del propio torneo brasileño, el canterano de U Católica no seguirá en la serie B de dicho país y ya tendría lista la próxima camiseta. Es ahí donde la MLS aparece, con potente club que inició acercamientos.

La Major League Soccer cuenta con figuras mundiales como Lionel Messi y Luis Suárez. También hay chilenos que juegan ahí, destacando Thomas Gillier (FC Montreal) y Zidane Yáñez (New York City), donde Kuscevic podría sumarse.

Solo falta la firma para Kuscevic

Tom Bogert, del prestigioso medio The Athletic, tiró la bombita sobre las negociaciones para que el chileno Kuscevic sea refuerzo de un club canadiense que juega en la MLS. Ahí, todo está encaminado para la firma.

Toronto FC está ultimando un acuerdo para fichar al defensa central internacional chileno Benjamin Kuscevic de Fortaleza, según fuentes. Préstamo con opción a compra, me han dicho”, dijo la citada fuente.

Y no la estaba pasando bien el formado en U Católica en el Fortaleza de Brasil. Absolutamente cortado y cayéndose sus opciones en otros equipos, la chance del Toronto generó expectativas en la MLS.

“Kuscevic, de 29 años, ha disputado 14 partidos con Chile. Es un jugador habitual en la máxima categoría del fútbol brasileño. También jugó con Palmeiras. Un fichaje clave”, cerró el comunicador.

