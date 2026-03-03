Luego que en diciembre pasado se había despedido de su programa y la pizarra para entrar en política, el popular Jean Pierre Bonvallet está de vuelta en el fútbol. El hijo del recordado Eduardo Bonvallet conversa con RedGol sobre su presente y futuros desafíos.

“Me equivoqué en agarrar el camino de la política. Uno, porque no sé mucho de política, no me gusta y lo reconozco. A mí me gusta el fútbol y y yo analizo el fútbol, quedé muy desmotivado después de las elecciones también por todo el entorno de la política, es sucia”, dice de entrada.

Bonva Jr cuenta con casi 150 mil suscriptores en YouTube y admite que la gente pidió su regreso. Pese a que no quería volver, el cariño de su público y también mantener a sus seis hijos hicieron que tomara la decisión. “Es como un humor futbolístico. Esto yo lo adquirí trabajando con mi padre”, explica.

La revelación de Bonvallet: ser DT y cambiar la historia de Chile

Jean Pierre Bonvallet contó detalles del último diálogo que tuvo con su padre previo al fallecimiento de Eduardo Bonvallet, en el año 2015. Para él, honrar la memoria de su mentor es la siguiente meta, donde apunta a ser DT.

De las últimas cosas que me dijo mi padre, “‘Jean Pierre, termina tu título de entrenador’. Esto te lo juro por Dios, me dijo, ‘Jean Pierre, no hay nadie que vea mejor el fútbol que tú'”, confiesa a RedGol.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con es último diálogo con el Gurú, Bonva Jr revela que su padre le pidió “terminar el título y ser con Chile campeón del mundo. Él me lo dijo de una forma como él hablaba, como el Gurú”.

“Quiero también sacar el estigma de lo que le pasó a mi papá en Temuco, que todos se quedan con lo negativo, pero llenó los estadios y sacó muchos puntos. Si todos hubieran empezado desde cero ahí no quedaba último”, explica.

Publicidad

Publicidad

Su crítica a Meneghini y Ortiz

Jean Pierre Bonvallet tiró la exclusiva de que como DT puede ser un gran aporte al fútbol chileno, donde ya es Iniciador Deportivo en en INAF. Es más, reconoce que “estoy en conversaciones con algún dirigente de fútbol chileno”.

Sin embargo, Bonva Jr sacó la pizarra y le cayó a los actuales entrenadores de los equipos grandes. Ahí apuntó a que “nadie dirige con pasión, ¿Meneghini? Lo veo con la cara ahí desmotivado. Si soy entrenador de la U, salgo con una garra a gritar como loco, hueón, a jugarme la vida en el partido”.

“Los entrenadores salen y les da lo mismo. Ortiz lo mismo hoy día en Colo Colo, con las zapatillas blancas siempre, no gritan, hueón, no viven el partido. Yo tengo los conceptos de mi padre que el fútbol es la fiesta máxima”.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, Jean Pierre Bonvallet aclaró que “no me comparo con mi padre. El gurú es el gurú. Yo hablo de fútbol, de táctica. Él es como guía espiritual. Ahora quiero terminar mi título, demostrar como entrenador y ser campeón del mundo. ¿Por qué no?”.