A 10 años de su muerte, la figura de Eduardo Bonvallet sigue siendo temas en programas deportivos. Así sucedió en TNT Spots, donde Todos Somos Técnicos vivió un nuevo aniversario de su salida al aire.

Con análisis de fútbol, pero con tono pintoresco, fue Gonzalo Jara quien sacó al baile a Eduardo Bonvallet. El Gurú fue uno de los pioneros en Chile en ese formato, aunque Marcelo Ramírez salió al paso y recordó la polémica con Nelson Acosta.

“A Bonvallet lo veíamos en la televisión y nos reíamos mucho. A mí y varios nos daba duro, pero nos matábamos de la risa. Hay un video que dice ‘por favor no se la toquen a Jarita’ y nos matábamos de la risa, muchas veces era muy crítico”, contó el campeón de América.

El figura de Bonvallet en la selección chilena de Acosta

Marcelo Ramírez, panelista de Todos Somos Técnicos, tomó la palabra durante la anécdota de Gonzalo Jara. Ahí contó el lado B de cómo su selección que comandaba Nelson Acosta tenía vetado al polémico comentarista y ex jugador.

“En la generación mía estaba prohibido escuchar a Bonvallet. En la época de (Nelson) Acosta era enemigo número uno de esa selección, era duro”, dijo el Rambo, recordando al fallecido comentarista.

El Gurú hizo carrera en las comunicaciones con sus ácidas críticas a ex compañeros y el fútbol chileno en general. Tuvo adeptos y detractores, pero lo cierto es que su figura sigue siendo recordada.

Bonvallet falleció en 2015 y fue transversal en selecciones de Chile, tal como lo dejaron en claro Marcelo Ramírez y Gonzalo Jara, quienes integraron distintos procesos. Lo que sí está claro, que en la Roja de Nelson Acosta nunca tuvo cabida.