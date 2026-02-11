Nelson Acosta le dejó claro de inmediato al equipo de Caiga Quien Caiga que no era bienvenido en el hotel donde concentraba Cobreloa e Ítalo Traverso se tomó demasiado a flor de piel el deseo del entrenador loíno. Todo terminó muy mal, con imágenes que hasta hoy avergüenzan al icónico PF del Pelado.

Era junio de 2003 y los Zorros del Desierto estaban concentrados en el Hotel Intercontinental. El periodista Gonzalo Feito quiso tener un diálogo con el DT: “Don Nelson, Feito, un segundito. Vean con la cara que me está mirando”, decía a la cámara el reportero.

Acosta le lanzó una respuesta. “Pero por qué me está diciendo eso, me dice conchetumare Nelson Acosta”, relató Feito antes de que la situación tomara ribetes de tensión máxima. Traverso apareció en el cuadro para, literalmente, apagar el incendio con bencina.

“Oye, sé ubicado, hueón, déjate de hinchar las pelotas. Él no quiere nada con ustedes, ustedes ridiculizan…”, alcanzó a decir Traverso, cuando notó que el camarógrafo estaba frente a sí. Y descargó su rabia con algunos golpes e insultos para quien lo grababa.

El eterno acompañante de Nelson Acosta lanzó un par de manotazos, mientras Feito intentó frenarlo. “Oiga, señor, tranquilo, fair play, fair play, fútbol”, dijo el comunicador. Se metió hasta Acosta a calmar la situación, pero con una actitud cero conciliadora.

“Apaga eso”, dice Nelson Acosta. “Hasta cuándo me ven las weas, por qué no la terminan mugrientos de mierda”, alegó el experimentado director técnico, quien seguramente fue protagonista de uno de los momentos más tensos en la historia de CQC.

Ítalo Traverso recuerda el duro cruce entre Nelson Acosta y CQC

Han pasado muchos años, específicamente 23, desde aquel arrebato de Ítalo Traverso y Nelson Acosta contra el equipo periodístico del programa que por entonces emitía Mega. “Cómo no los vamos a ridiculizar si se vuelven locos agarrando a combos”, les decía Gonzalo Feito.

En conversación con RedGol, Traverso abordó aquel enfrentamiento. Un hecho que con tanto tiempo mira en perspectiva. Con algo de vergüenza, aunque no la admite de plano. “No fue el momento más desagradable, pero está en el podio”, reconoció el preparador físico que comenzó su camino con Acosta en O’Higgins de Rancagua.

“Nelson fue vivaracho. Está en el podio, pero creo que el partido con Austria fue lo más doloroso. Lo de CQC fue un mal rato, obviamente. Después uno se arrepiente de haber reaccionado. Los encontraba muy desagradables, se metieron prácticamente donde estábamos cenando. Pero bueno, pasó”, cerró Ítalo Traverso con un recuerdo desagradable. De esos que todos tenemos en nuestro placard.

Revive el momento