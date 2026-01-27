El Camión Vallejos tiene algo en común con Alexis Sánchez además del paso por Colo Colo. También coinciden en que ambos vistieron la camiseta de Cobreloa, club donde el otrora atacante alcanzó a ser compañero del tocopillano. Fue durante los últimos años de la trayectoria del ariete.

Rubén Vallejos atendió el llamado de RedGol mientras vive días donde habrá que tomar decisiones importantes. “Terminé en diciembre del año pasado mi contrato con Cobresal, trabajando en las series menores”, le contó el otrora ariete de Deportes Puerto Montt a este medio.

¿En qué consistía eso?

Estaba viendo el tema de los seleccionados, los chicos que estaban a préstamo. Entregando información, viendo los entrenamientos, jugadores de la proyección que podían pasar al primer equipo. Estuvimos medio año trabajando y volviendo al fútbol. Ahora espero renovar o la conversación pendiente con el presidente.

Rubén el Camión Vallejos contestó el llamado de RedGol. (Foto: Cedida).

Tú jugaste 20 años, ¿tus hijos son grandes?

Mis hijos son grandes, Felipe tiene 36 años. Darinka tiene 33. Ella trabaja en su especialidad, ingeniera comercial.

¿Ya eres abuelo?

No, están mis hijos acá. Pero pronto vendrán los nietos. De repente se extraña eso. Entras a cierta edad y ver a los enanos chicos disfrutar y disfrutarlos como abuelo también. Pero con la tranquilidad y el agrado de tener a mis hijos y disfrutarlos. Eso ha sido muy importante para mí durante toda mi carrera.

Publicidad

Publicidad

Don Elías es el más grande para gente de tu edad o la mía…¿pero dónde quedan Alexis y Arturo?

Hay una camada impresionante, que nunca había salido toda junta. Si bien mi honor para Elías, en esa época vienen los Vidal y Alexis. A cada uno hay que colocarlo en su categoría y aprovecharlo. Tuve la fortuna de estar con Alexis y Vargas en Cobreloa.

¿Cómo era Alexis?

Siempre fue así. Tenía muy claro dónde quería llegar. Yo llegué a Cobreloa y él con 15 años estaba en la sub 18, que tenía grandes jugadores. Una categoría de Roberto Spicto. Cuando hablan de metodología, digo qué metodología teníamos nosotros, pero este chico tuvo unas condiciones enormes. Y la buena visión de Nelson Acosta de llevarlo al primer equipo. No sé cómo salieron, pero tenían unas condiciones enormes y los técnicos que tuvo les sacaron lo máximo. José Sulantay en su momento tuvo a casi la mayoría, fueron creciendo, se desarrollaron con Bielsa y entregaron todo su potencial. Para nosotros es un orgullo verlos, pero sin irrespetar la historia.

Publicidad

Publicidad

Alexis Sánchez aguanta la marca de Cristian Tigre Muñoz. (CHILE PHOTOSPORT).

ver también Buenas noticias en Sevilla: Alexis Sánchez reaparece en los entrenamientos tras la lesión

Jugó en Colo Colo y conoció a Alexis Sánchez en sus inicios: ¿en qué está el Camión Rubén Vallejos?

Uno de los hitos históricos de Rubén Vallejos fue un golazo de chilena cuando jugaba por Deportes Puerto Montt y se lo anotó a Santiago Wanderers, varios años antes de coincidir con Alexis Sánchez en el paso previo del Dilla rumbo a Colo Colo.

Tiró un globo hacia arriba, quizá demasiado, y no la pensó mucho: Vallejos hizo el gesto de la chilena y logró darle a la pelota una trayectoria inalcanzable, al punto que se coló en la red lateral de la portería del entonces estadio Playa Ancha. “Maravilloso gol que no va a olvidar nunca, estupenda conquista”, describió el periodista Milton Millas.

Publicidad

Publicidad

Rubén Vallejos le anotó un golazo a Santiago Wanderers.

“Creo que dará la vuelta al mundo este gol”, añadió el comentarista Héctor Vega. Fue en la fecha 14 y el Velero rescató un empate 2-2 ante Santiago Wanderers en Valparaíso. Corría una hora de partido cuando el Camión Vallejos dejó una joya indeleble.

Publicidad

Publicidad

¿Qué tan importante es el apoyo familiar?

El tema familiar fue fundamental en mi carrera. Me acompañaron a todos lados, fuimos siempre. El sacrificio fue enorme de cambiarse de colegios, pero también sirvió una enormidad en cuanto a relaciones para lo que vivieron después. Jugué en Colchagua, Antofagasta, Cobreloa, Puerto Montt, recorrimos casi todo Chile.

Y pasaste por Colo Colo también…

Sí. Estuve un año en Colo Colo, pero la gente me ubica más por eso que por lo que hice en Cobreloa. (N. de la R: jugó en los albos durante 1994).

¿Quién te bautizó como Camión?

Orlando Aravena, el Cabezón, cuando llegué a Magallanes. Me tenía bautizado ya. Un tipazo, se portó muy bien conmigo. La última charla era la mía. Orlando confiaba mucho en lo que hacía. Más con las chalas era su forma de entregar la alineación.

Publicidad

Publicidad

¿Tienes alguna historia negativa que hoy pueda ser una anécdota?

Fue emocionante volver a Copa Libertadores con Cobreloa. Le tengo mucho respeto y admiración a Arturo Salah. Empezamos muy bien la copa, agrandamos la cancha para jugar con Mineiro. Partido apretadísimo, los clavamos una vez, ellos nos llegaban y nada. En la vuelta, nos tocó una cancha con las medidas máximas. Veíamos pasar a los jugadores de ellos. Pasar y pasar. Nos llegaban por todos lados. A la vuelta no queríamos volver a Calama. La cancha era muy grande, se veía como un cerro al medio. Estábamos todos atrás y uno solo arriba.

¿Un defensa que te volvió loco?

(Marcelo) Zunino era un desastre, una pulga que tenías en el oido. Con Pablo Lenci siempre nos agarramos, nos tirábamos el pelo. El más bravo era Bahamondes, de wanderers, un animal. Pero lso tiempos han cambiado una enormidad en todo sentido. La televisión regularizó un poco en tema. Danilo Chacón, había que ponerse canilleras del pie hasta la cabeza. El Ligua Puebla, Armando Alarcón, otro bravo. Pero grandes jugadores.

¿Cuál fue el mejor DT?

Arturo (Salah), Vicente Cantatore, el Peineta (Jorge Garcés). Pero todos dejan algo de cómo hay que hacer y cómo no hay que hacer en el fútbol. De todo uno aprende en el transcurso de la carrera. Pero ellos son para mí los mejores.

Publicidad

Publicidad

Arturo Salah marcó para siempre al Camión Vallejos. (OSCAR TORRES/PHOTOSPORT).

ver también Icónico Carlos Chandía recuerda el accidente que casi le costó la vida y palpita su rol de diputado

César Díaz, el mejor socio de Rubén Vallejos

Rubén Vallejos tuvo muchos socios en su carrera, pero cuando tiene que rescatar a uno con el que hizo una dupla temible, no la piensa mucho. Aunque le dio un par de vueltas. “Con César Díaz. Hicimos una muy buena pareja”, dijo el Camión sobre el icónico ariete que tuvo Palestino, Cobresal, Deportes Temuco y Curicó Unido, entre otros clubes.

César Díaz, uno de los grandes socios que tuvo el Camión Vallejos en su carrera. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Publicidad

Publicidad

¿Tus mejores compañeros de ataque?

Eric Lecaros por las puntas. Mario Véner también. Tuvimos varios jugadores interesantes. Los de atrás igual, en Cobreloa estaba con el Liebre Riveros y Mauricio Donoso. El 2000 Donoso hizo 17 goles, el Liebre 15, yo hice 18. Hicimos una cantidad de goles impresionante. La U fue campeón y nosotros fuimos segundos.

¿Sigues viendo fútbol?

Sí. Sigo viendo mucho fútbol. Aprovecho los canales de televisión para el fútbol nacional. Tuve muchas posibilidades de ver segunda división, de repente se ven chicos muy interesantes. Extraño la época nuestra, de cuando venían tres extranjeros de nivel a hoy, que muchos no dan el ancho en Chile. En esa época se elegían con pinzas, llegaban seleccionados a Colo Colo, la U, Católica. Le daban un mejor nivel al fútbol y también salía una mejor cantera. En ese tiempo los enanos tenían más posibilidades de jugar.

Escuché que tu ídolo es Carlos Caszely, ¿es cierto?

Sí, Carlos sí. Colocolino, imagínate. Es lejos, nos saludamos a veces en el Monumental. En esa época era escuchar por radio los partidos. No teníamos televisor, en general la familia era toda de Colo Colo, luego cambió un poco la historia.

Publicidad