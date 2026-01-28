Colo Colo se ha estado moviendo y mucho en las últimas horas en el mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique le metió el pie al acelerador ante la salida de dos figuras importantes como Lucas Cepeda y Esteban Pavez, para los que ya hay un reemplazante.

Este miércoles se llevó a cabo la reunión de directorio de Blanco y Negro en la que se analizarían varios de los nombres que han estado sonando estos días. Y si bien salió humo blanco en un puesto, no será el último.

Tras la cita en el Estadio Monumental, Aníbal Mosa confirmó el arribo de uno de los jugadores a los que estaba buscando. Eso sí, remarcó que el adiós de su capitán abre la puerta a que llegue uno más, sin contar el arquero al que están mirando hace rato.

Lautaro Pastrán llega a un Colo Colo que espera más refuerzos para 2026

Colo Colo ya tiene al reemplazante de Lucas Cepeda y espera para sumar a más refuerzos de cara a la temporada que inicia oficialmente este fin de semana. Lautaro Pastrán fue aprobado y será refuerzo del Cacique para el 2026, aunque no el último.

Lautaro Pastrán se suma a Colo Colo para el 2026. Foto: LDU.

Aníbal Mosa habló luego de la reunión de este miércoles y confirmó que “el directorio aprobó la llegada de Lautaro. Viene a reemplazar el puesto que dejó Lucas Cepeda“.

Aunque lo más importante vino después, cuando el presidente de Blanco y Negro reveló que no se han retirado del mercado. “Nosotros todavía no damos por cerrado el plantel, vamos a tener una conversación mañana con nuestro técnico“.

¿Serán Víctor Dávila o Diego Valdés uno de ellos? Aníbal Mosa jugó al misterio pero avisó que “con la salida de Esteban Pavez se abre un espacio para que podamos traer otro refuerzo más”.

Pero lo cierto es que ninguno de los dos mencionados llegará a Colo Colo. Así lo confirmó el periodista de ESPN, Christopher Brandt, quien anunció en su cuenta de X (ex Twitter) que ambos fueron descartados por la dirigencia alba.

Con esto, quedará esperar para ver cuáles serán los movimientos del Eterno Campeón en el mercado. Con el torneo comenzando este fin de semana, debe acelerar si quiere a una figura del medio local o se quedará sin opciones.

Colo Colo ya tiene a su quinto refuerzo con Lautaro Pastrán y va por más de cara al 2026. El Cacique se potencia con todo para no sufrir tanto las bajas que ha tenido de quienes cargaron el peso del equipo en los últimos años.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Lautaro Pastrán se suma a un Colo Colo que espera más refuerzos mientras se enfoca en su estreno oficial. El Cacique debuta en la Liga de Primera 2026 este sábado 31 de enero cuando visite a Deportes Limache desde las 12:00 horas.

