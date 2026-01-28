Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de fichajes del fútbol chileno por uno de los puestos en los que sí o sí quiere un nombre. El arco del Cacique está viviendo una enorme teleserie con varios candidatos pero con uno tomando ventaja.

En las últimas horas se conoció que Tomás Ahumada, portero de Audax Italiano, está cada vez más cerca de llegar al Estadio Monumental. El guardameta de 24 parece ser el elegido para pelearle el puesto a Fernando De Paul a pesar de que no hay competencia internacional este año.

La decisión no ha dejado de llamar la atención, pero tiene a un hombre presionando desde hace ya varios mercados atrás. Eso sí, con la diferencia de que ahora sí podría concretar su deseo para así asegurar la portería alba por un par de años.

Daniel Morón, el hombre que insiste por la llegada de Tomás Ahumada a Colo Colo

Colo Colo estaría muy cerca de concretar la llegada de Tomás Ahumada para la temporada 2026. El Cacique podría dejar a Audax Italiano sin portero a 48 horas de su debut en la Liga de Primera ante la U de Chile gracias a la insistencia de un hombre: Daniel Morón.

El gerente deportivo del Eterno Campeón hace ya largo rato que tiene en la mira al guardameta itálico y ahora tiene la excusa perfecta para traerlo. Fernando Ortiz quiere sí o sí otro jugador en ese puesto y el oriundo de Recoleta es el elegido.

Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN este miércoles. “Colo Colo sigue insistiendo por un arquero. Ayer hablábamos de Manotas Vargas de Universitario pero no quiero descartar lo de Tomás Ahumada, que es un deseo de Morón que lo tiene bien evaluado y analizado“.

De hecho, el reportero albo avisó que el caso de Miguel Vargas de Universitario se ha visto frenado en las últimas horas. “Está complicado porque renovó recién la semana pasada. Tendría que colocar plata encima“.

Se espera que en la reunión de directorio de este miércoles en Blanco y Negro salga humo blanco respecto a varios casos. Si el arco será uno de ellos todavía es un misterio, aunque corren contra el tiempo si no quieren perder a su principal carta.

Colo Colo espera asegurar a Tomas Ahumada en las próximas horas y así olvidarse de la búsqueda de un nuevo arquero. El Cacique no quiere más problemas y espera cubrir todos sus puestos para que Fernando Ortiz no tenga excusas para ser campeón.

¿Cuáles fueron los números de Tomás Ahumada en 2025?

Tomás Ahumada se acerca a Colo Colo luego de haber disputado un total de 41 partidos oficiales con Audax Italiano en la temporada 2025. En ellos dejó su arco en cero en 13 ocasiones y recibió 51 goles en los 3.690 minutos que estuvo bajo los tres palos.