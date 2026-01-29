Es tendencia:
Colo Colo

La Noche Alba solidaria que planea Colo Colo: Fecha tentativa y rival en el Estadio Monumental

Aníbal Mosa dejó en claro que quieren organizar una Noche Alba que vaya en ayuda de los afectados por los incendios en la Región del Biobío.

Por Patricio Echagüe

El Cacique quiere su Noche Alba 2026.
© Photosport.El Cacique quiere su Noche Alba 2026.

Colo Colo sigue con sus intentos de poder organizar una Noche Alba para presentar a su plantel del 2026. Los albos quieren aprovechar además la instancia para ayudar a los afectados por los incendios en la Región del Biobío, apuntando a algo más solidario que otra cosa.

Así lo ratificó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien aseguró que están trabajando en realizar una Noche Alba Solidaria, donde incluso ya hay fechas y un rival tentativo para jugar en el Estadio Monumental.

Tras la reunión de directorio del pasado miércoles, el dirigente se dio el tiempo de dar algunos detalles del evento, asegurando que incluso están evaluando otra alternativa de partido.

¿Se viene la Noche Alba 2026?

El timonel del Cacique aseguró que a los medios que “hemos estado trabajando con el Club Social, porque Colo Colo no se puede mantener ajeno a las desgracias que sufrieron nuestros hermanos del Biobío y Ñuble”.

Colo Colo enfrentaría a Unión Española en la Noche Alba 2026. | Foto: Photosport.

Hemos acercado posiciones con las autoridades para realizar una Noche Alba solidaria, donde pretendemos reunir recursos económicos para poder entregárselos a nuestros hermanos afectados”, agregó.

Publicidad

En ese sentido, Mosa detalló que “la fecha que manejamos es el día 11 de febrero. Tenemos a Unión Española como posible rival, en lo que no sería un partido friccionado de 45 minutos. También estamos evaluando la alternativa de jugar partidos mixtos de hombres y mujeres”.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

Los albos jugarán su primer partido en el torneo local ante Deportes Limache este sábado 31 de enero a partir de las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

