Comienza la Liga de Primera 2026 y el turno de Colo Colo llegará este sábado, como visita contra Deportes Limache en Valparaíso. El cuadro dirigido por Fernando Ortiz siembra ciertas dudas y comienza desde ya presionado por despejarlas.

El cuadro albo no tendrá participación internacional esta temporada y deberá abocarse sólo a la competencia local. Si bien el marcado albo estuvo nutrido, no es un misterio que el presente económico no es el ideal.

De todas formas, el ídolo y el jugador de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, manifestó que el Cacique tiene plantel y la obligación de ser campeón.

Barti: Colo Colo tiene la obligación y va a pelear el campeonato

“Yo creo que el campeonato nacional lo va a pelear. Me parece que en definitiva no tiene menos equipo que los demás, y tiene la obligación, además“, manifestó Barti en ESPN.

Barticciotto le pone ficha de campeón a Colo Colo.

Agregó que “no es sólo lo que pienso, sino que lo que deben sentir ellos, los jugadores, de pelear el campeonato. Como no tienen mucho margen de error tienen que empezar desde ya bien“.

“En los equipos grandes… en otros equipos quizás tienes cuatro o cinco fechas de rodaje y no te van a a presionar tanto, pero en un equipo grande con tres fechas que no ganas y empieza la presión. Y eso el técnico lo sabe“, sentencia.

Colo Colo parte su camino este sábado 31 de enero, desde las 12:00 horas, en el estadio Elías Figueroa Brander. El duelo es válido por la fecha 1 de la Liga de Primera.