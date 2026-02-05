Johnny Herrera ridiculiza a Colo Colo con disfrazado apoyo a Fernando Ortiz: “No tiene plantel…”

Apenas una fecha se ha jugado en la Liga de Primera y Colo Colo ya está en crisis, puesto que arrastra los malos resultados de la temporada pasada a la que recién empieza.

Los albos partieron dando pena en la campaña 2026, porque el pasado sábado perdieron por un contundente 3-1 ante Deportes Limache en Valparaíso, por lo que Fernando Ortiz se hunde en la banca del Cacique.

El DT argentino viene cuestionado desde 2025 al no clasificar a Colo Colo a una copa internacional y el mal arranque de temporada lo tiene en el ojo del huracán.

Johnny Herrera defiende a Fernando Ortiz en Colo Colo

En TNT Sports analizaron el momento de Colo Colo y unos de los que alzó la voz fue Johnny Herrera, quien defendió al Tano Ortiz y dijo que no es el único responsable del mal momento. Además, ridiculizó al Cacique.

“No es toda culpa del entrenador. No tiene plantel para pelearle a la U, a la Católica, a Coquimbo ni a la U de Conce. Este plantel es peor que el del año pasado. Está muy despotenciado. Se le fueron la mitad de los titulares”, dijo el ídolo de Universidad de Chile.

“La calidad de los refuerzos es porque están arreglando las cagás del año pasado y los jugadores de dos millones de dólares que fracasaron”, agregó.

Colo Colo tiene una nueva opción de levantar cabeza este sábado, cuando desde las 20:30 horas reciba a Everton en Viña del Mar.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

