La situación de Cristián Zavala es uno de los temas a resolver en el mercado de fichajes de Colo Colo. El delantero volvió al Monumental y parecía quedarse, pero su inicio de año, con un penal insólito que dio vuelta al mundo y una lesión, condenaron su estadía en el club.

En el Cacique, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que lo enviarían a préstamo a Coquimbo Unido, donde fue campeón durante la temporada 2025. El caso se complicó más tarde por dudas de parte de los piratas, pero ahora está cerca de resolverse.

Y lo cierto es que, tal como han mencionado en el Monumental, Cristián Zavala partirá a Coquimbo Unido para esta nueva campaña.

El periodista Christopher Brandt confirmó que el Cacique y el Pirata avanzan en los últimos detalles del préstamo, y que la operación debería quedar resuelta en estos días para que el jugador parta a la Cuarta Región la próxima semana.

Se resuelve la situación de Cristián Zavala en Colo Colo

Ha sido un inicio de año noticioso para Cristián Zavala. Parecía que se quedaba en Colo Colo incluso con el gran interés de Coquimbo Unido de retenerlo, pero la situación que vivió en la pretemporada, con el penal viral y la fractura en la rótula derecha, cambió todo para él.

Para este año, jugará en el puerto pirata y entre sus desafíos estará la fase de grupos de la Copa Libertadores. La idea es que su nombre se valorice con competencia internacional y que a la larga ambos equipos obtengan réditos económicos.