A pesar de los importantes nombres que han llegado en ataque, la U de Chile no para de hacer noticia en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Días atrás el Romántico Viajero anunció la llegada de su último refuerzo, el que no dejó muy conforme a Johnny Herrera.

Ante la salida de Matías Sepúlveda, el elenco estudiantil optó por el retorno de Marcelo Morales. El lateral arribó desde el New York Red Bulls de la MLS, pero dejando muchas dudas sobre su físico.

A la polémica que tuvo con Nicolás Córdova tiempo atrás, ahora se sumó la cortada que le dio Francisco Meneghini para el choque con Huachipato. Una situación que agotó la paciencia del ex portero e ídolo azul, quien le pegó y con todo al nuevo refuerzo azul.

Johnny Herrera destruye a Marcelo Morales en la U

Para Johnny Herrera, Marcelo Morales le falló a la U en su retorno. El ídolo azul disparó con todo contra el nuevo lateral del Romántico Viajero, cuestionado la forma en la que llegó después de su paso por la MLS.

Marcelo Morales no será considerado aún en la U, algo que dejó furioso a Johnny Herrera. Foto: U. de Chile.

“Diosito da las oportunidades y hay que estar preparado, él no está preparado ahora, él sabía que venía a la U hace mucho rato. Si sabes que venías, te sacas la cresta antes de llegar. siempre hay que estar preparado, es una critica constructiva“, comenzó señalando en TNT Sports.

En esa misma línea, Johnny Herrera advirtió a Francisco Meneghini sobre el rol que debe tener el lateral. “Para mí, Morales tiene que jugar con tres (en defensa) sí o sí, porque con cuatro es mucho riesgo. Yo estoy de acuerdo en que no defiende bien, en el mano a mano no es muy bueno, en línea de tres es perfecto“.

Finalmente y en esa misma línea, remarcó que el nuevo refuerzo azul debe mejorar si quiere librarse de los cuestionamientos. “Fue muy criticado, yo me acuerdo que nosotros hicimos muchas críticas y para muchos técnicos decían que no sabía bien cuándo cerrar o sobrar, le costó harto en un principio“.

Para el choque de este fin de semana el lateral no será considerado por no estar en buenas condiciones físicas. La noticia no cae nada de bien, ya que el club no podrá contar con Felipe Salomoni por dos fechas, lo que obliga a acelerar a la nueva contratación.

Marcelo Morales tendrá que demostrarle a los hinchas de la U y a Johnny Herrera que viene a ser aporte. El lateral tiene una tarea importante esta temporada después de un año en el que fracasó en el extranjero.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Sin Marcelo Morales, la U se prepara para ir a buscar sus primeros tres puntos en la Liga de Primera. Este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas el Romántico Viajero visita a Huachipato en el Estadio CAP.