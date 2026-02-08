Es tendencia:
La versión oficial de Colo Colo sobre el último fichaje “calado” que busca en el mercado: “Creemos…”

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, se refirió a la última incorporación que busca el cuadro popular para 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo busca cerrar los fichajes.
Colo Colo busca cerrar los fichajes.

Colo Colo tendrá una semana un poco más tranquila, porque pese a no jugar bien, le ganó a Everton en el Monumental por la segunda fecha de la Liga de Primera.

Los albos se impusieron por 2-0 en calidad de locales, gracias a los goles postreros de Yastin Cuevas (91′) y Javier Correa (99′), para darle los primeros puntos del año al Cacique.

El cuestionado entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, tendrá un respiro y podrá preparar mejor el partido ante Unión La Calera, del próximo domingo también en Macul.

Fernando Ortiz habla del último refuerzo de Colo Colo

Colo Colo fichó para la temporada 2026 a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, y el plantel no está cerrado, porque puede llegar un refuerzo más.

El Tano habló tras el partido ante Everton en conferencia de prensa y señaló que en los próximos días se puede materializar un nuevo arribo al Monumental.

Fernando Ortiz habló del último fichaje de Colo Colo.

Fernando Ortiz habló del último fichaje de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Lo dijo el presidente en días anteriores, creemos y consideramos que quizás se pueda sumar un jugador más, eso es algo que lo hemos hablado. Veremos del día de mañana o los siguientes días cuál será el nombre y poder contar con él en el momento que creamos todo de poder hacerlo”, dijo Ortiz.

Aún no está clara la posición, porque se habla de un jugador ” calado”, ya sea un arquero, volante o extremo que pueda sumarse al plantel de Colo Colo antes del cierre del libro de pases, que será previo al partido ante O’Higgins por la cuarta fecha.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

