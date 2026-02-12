Tomás Alarcón salió a hablar en Colo Colo y uno de los temas que tocó fue el liderazgo. Fue ahí donde de forma inesperada, sacó de ejemplo a Albert Acevedo.

Los Albos respiran luego de haber derrotado a Everton por 2-0, algo que fue un verdadero tanque de oxígeno para el plantel y sobre todo, para Fernando Ortiz. El técnico era muy cuestionado, por lo cual su puesto estaba en duda. Por el momento, respira con más tranquilidad.

El referente de Tomás Alarcón

En la habitual conferencia de prensa de Colo Colo, esta vez fue turno de hablar de Tomás Alarcón. En una temporada donde los Albos cambiaron de capitán, heredando Fernando de Paul la jineta dejada por Esteban Pavez, el volante fue consultado sobre si el líder debe ser joven o experimentado.

“De las dos formas uno puede ser capitán, hay chicos que vienen con una personalidad distinta al resto y eso marca diferencias. Uno cuando se mete en el fútbol profesional va mirando a los grandes, lo que hacen y lo que no, lo bueno y lo malo. Eso va armando la personalidad y lo que uno quiere ser de grande, eso determina mucho para mañana hacer lo que hizo el otro”, explicó.

ver también ¿Les molesta? Camarín de Colo Colo saca la voz por el “técnico” Arturo Vidal

Alarcón tuvo que asumir la jineta desde muy joven en O’Higgins. Usando esa situación como ejemplo, contó que su gran referente para ejercer el liderazgo era Albert Acevedo. Sí, el defensor que fue multicampeón con Universidad de Chile.

“Yo crecí viendo a Albert Acevedo que era un líder nato, pero no necesitaba gritar o insultar a nadie. Todos sabían lo que opinaba o quería sin necesidad de dirigir mal la palabra. Yo crecí así, con él. Vi otro tipo mucho más pesado, pero voy por el lado de Albert que es quien más me representa como persona“, cerró Alarcón.

Publicidad

Publicidad

Albert Acevedo compartió camarín con Alarcón. Imagen: Photosport

Tomás Alarcón y Acevedo fueron compañeros entre 2016 y 2021 en O’Higgins. El ex defensor se ganó el cariño de los hinchas en la U por su gran partido en la final ante Liga de Quito en la Sudamericana y por su rol de líder, también dejó huella en un actual volante de Colo Colo.