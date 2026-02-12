Colo Colo cortó su sequía de triunfos y este fin de semana sumó su primer triunfo oficial de la temporada 2026. El Cacique se impuso por 2 a 0 ante Everton en los últimos minutos y en un partido que estuvo marcado, entre otras cosas, por el “DT” Arturo Vidal.

Luego de dejar la cancha, el King se paró al lado de Fernando Ortiz a dar indicaciones como si fuera el técnico. La actitud ha generado un debate sobre si está bien o mal que lo haga, por lo que desde el camarín albo decidieron salir a darle su respaldo.

Colo Colo no se hace problemas con el DT Arturo Vidal

Colo Colo sacó la voz por el rol de técnico que tomó Arturo Vidal en el último partido. Tomás Alarcón habló este jueves en conferencia de prensa señalando que “estamos tranquilos, confiados. Colo Colo siempre tendrá la presión de ganar todos los partidos, pero con el nivel de jugadores que hay y su jerarquía, esa presión partido a partido no existe. Está la continua de ganar y exigirte, así que estamos bien y con ganas para el fin de semana“.

Fue tras ello que el volante se refirió a lo ocurrido con el King. “Yo lo tomo bien, sea Arturo o el que sea que dé indicaciones para que el equipo sume o un recordatorio táctico de los entrenamientos, yo lo veo súper positivo. Más que venga de Arturo que es un referente de nosotros, a todos nos gusta que esté metido y uniendo al equipo“.

El plantel de Colo Colo respaldó que Arturo Vidal los ayude como un segundo DT. Foto: Colo Colo.

En esa misma línea, Tomás Alarcón remarcó que “sea Arturo, Claudio o cualquiera al lado del profe que no le falte el respeto a nadie, es positivo. Demuestra que queremos ganar todos“.

El mediocampista también destacó los cambios que ha tenido Colo Colo desde su debut. “Los mismos partidos nos han mostrado lo que tenemos que mejorar, sobre todo el de Limache donde más tuvimos que trabajar. En la semana nos salió bien la presión y en el partido no contábamos con un movimiento o tanto pelotazo, lo que nos generó problemas. Después de ese partido conversamos todos porque queremos ganar y se vio una mejora con Everton“.

“Al generar goles al último minuto hay dudas o como que no se mostró lo que hicimos, pero anteriormente sabíamos que hicimos un buen partido y que fue lo que trabajamos en la semana. Con el pasar de los partidos vemos esos errores y con Everton se vio reflejado el trabajo en equipo con y sin pelota“, añadió.

Tomás Alarcón insistió en el punto sobre el cambio táctico. “Con Limache habíamos trabajado una presión y los goles temprano nos cambiaron el sistema, eso repercute. Lo hemos conversado bastante, al perder el balón hacemos movimiento donde nos sentimos más cómodos los volantes. Con dos delanteros quedaban solos los laterales, pero los trabajos y conversando con los compañeros nos ha servido para coordinar eso“.

“A nivel táctico hemos mejorado mucho, es la más considerable del equipo. El año pasado veníamos con una idea pero por el tipo de jugadores que teníamos. Ahora con pretemporada y mucho tiempo juntos, eso generó un ambiente grato con el profe donde la comunicación tuvo un rol importante para generar un ambiente laboral bueno, eso dio confianza con él donde cada uno le decía lo que le gustaba hacer en la cancha y donde jugar, eso él lo adaptó y fue una mejoría considerable“, complementó.

Finalmente, Tomás Alarcón valoró la nueva actitud. “Lamentablemente con Limache no se vio reflejado por los goles temprano que nos generó mucha rabia, pero con Everton se vio un Colo Colo mejor y más sólido“.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Arturo Vidal, Fernando Ortiz y Colo Colo siguen trabajando para mantenerse por la senda del triunfo. El Cacique recibe a Unión La Calera este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas.