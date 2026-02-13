Un inicio lleno de dudas tuvo Colo Colo en la Liga de Primera. El primer partido lo perdió con claridad ante Deportes Limache y el segundo lo ganó con muchas dudas ante Everton en el Monumental.

La sensación que dejó el cuadro albo en su estreno en casa no fue buena, puesto que recién pudo superar en el tiempo agregado a los Ruleteros, gracias a los goles de Yastin Cuevas y Javier Correa.

Por la tercera fecha el Cacique vuelve a jugar en casa, ahora ante Unión La Calera, una de las sorpresas del arranque del torneo tras ganar sus dos partidos jugados.

Tano Ortiz quiere hacer feliz a los hinchas de Colo Colo

En la antesala al partido de Colo Colo ante Unión La Calera habló el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, quien fue consultado por el rendimiento de su equipo en las primeras fechas.

El Tano reconoció que tienen cosas por mejorar y recalcó que sueña hacer feliz a los hinchas colocolinos y que su equipo juegue bien, y no ganar sufriendo en los últimos minutos como ante Everton.

“Hay cosas por mejorar. Hay cosas por corregir. Espero que el día domingo podamos brindar un juego más bonito, porque es lo que trabajo diariamente y que la gente no pueda sufrir tanto hasta los últimos minutos, sino que pueda disfrutar desde el principio“, dijo el argentino.

“La Calera será un rival difícil, pero creo y estoy confiado en que los jugadores van a sacar adelante el resultado”, cerró sobre el partido.

Colo Colo quiere sumar su segunda victoria consecutiva y así detener las críticas al trabajo de Fernando Ortiz y su cuerpo técnico.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera