Universidad de Chile había avanzado unos pasos tras ganarle el Superclásico a Colo Colo, pero retrocedió considerablemente más al perder ante Palestino por el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La caída de los azules en el Estadio Nacional sentencia un duro fracaso con Francisco Meneghini en la banca, fuera de toda competición internacional recién comenzado marzo.

En conversación con Radio ADN, el ex lateral derecho del Chuncho y campeón de Copa Sudamericana con la U, Matías Rodríguez, lamentó profundamente el fracaso, pero le recuerda a Meneghini que ahora sí que sí sólo debe enfocarse en ser campeón de la Liga de Primera.

“Debe haber golpeado fuerte en la interna. Pensé que después del triunfo ante Colo Colo la confianza iba a estar mucho más arriba y que podrían sacar el partido adelante arrasando al rival. Lamentablemente se quedan sin copa internacional y debe estar siendo duro el momento”, dijo Rodríguez.

Fracaso de la U: ahora no hay excusa para no ganar la Liga de Primera

El ex jugador agregó que “la confianza yo la tenía incluso antes del partido con Colo Colo. Era optimista, sabía que podía ser un buen partido y comenzar a despegar a partir de ahí”.

Matías Rodríguez creía que la U se haría fuerte tras ganarle a Colo Colo.

“Obviamente golpea quedar fuera de una competencia internacional. Se habla muchísimo de cómo está el entrenador, pero en mi caso tengo mucha fe en que el técnico puede revertir la situación“, complementó.

Matías Rodríguez sentencia que ahora “la U tiene que lograr ser campeón, es el único objetivo que tiene. Para mí, siempre de los torneos que se jueguen el más importante es el local, porque te va a dar la posibilidad de jugar copas internacionales”.

Con la herida abierta, pero obligados a recuperar terreno en el campeonato nacional, la U recibe a Universidad de Concepción este lunes 9 de marzo.

