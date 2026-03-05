Alejandro Tabilo (40° ATP) debutó como aplanadora en el Masters 1000 de Indian Wells. El tenista chileno derrotó en dos sets al español Rafael Jódar (103°), con parciales de 6-1 y 6-2, por la primera ronda del torneo sobre carpeta, en la Cancha 6 del Indian Wells Tennis Garden.

Tabilo comenzó avisando con ace en el primer punto. Si bien el juego se le complicó logró llevarse su servicio. Hasta que llegó el cuarto game, clave con el quiebre del chileno para ponerse 3-1.

Tabilo confirmó el rompimiento con su servicio y volvió a quebrar en el sexto juego (5-1), para llevarse con su saque la manga, con ventaja casi absoluta por 6-1, en menos de 30 minutos.

ver también Tomás Barrios se despide rápido de Indian Wells tras caer ante Alexis Galarneau

Segundo set y duro rival en la próxima ronda

Ya en el segundo set ambos jugadores ganaron sus respectivos juegos, pero en el tercer set Tabilo quebró nuevamente para ponerse 2-1 arriba. Y volvió a romper para el 4-1. Jano se puso 5-1 con su servicio dejando en cero al español, quien logró descontar para dejar el parcial en 5-2.

Daniil Medvedev espera por Alejandro Tabilo: Jano debutó intratable en Indian Wells.

En el octavo juego y con su saque, Tabilo cerró una jornada casi perfecta para sentenciar el 6-2 de la segunda manga con game, set y match.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Tabilo viene de alcanzar cuartos de final en la arcilla del Argentina Open, la final de Río de Janeiro y cuartos del Chile Open. En lo que respecta a Jódar, cabe considerar que el español tiene 19 años, considerado como una gran promesa con el registro de haber sido 4° en el ránking júnior.

ver también Tabilo y la opción que el alemán Dedura-Palomero juegue por Chile: “Creo que nadie debiera convencerlo”

En la siguiente ronda de Indian Wells, el chileno Alejandro Tabilo tendrá un partido de alta exigencia contra el ruso Daniil Medvedev (11°).