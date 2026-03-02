Con la única excepción de su participación en el dobles por Copa Davis ante Serbia, el comienzo del 2026 para el chileno Nicolás Jarry es para el olvido. Prueba de ello es lo que vivió en primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Indian Wells.

Luego de su breve paso por el Chile Open, donde cayó ante el croata Dino Prizmic en tres sets, el “Príncipe” iniciaba su gira por el cemento de Estados Unidos, en busca de sumar su primer triunfo de la temporada y escalar en el ranking ATP, donde hoy se ubica en el puesto 154°.

En su desafío inicial para meterse al cuadro principal de Indian Wells, Jarry se enfrentaba con el italiano Francesco Maestrelli (114°). Por increíble que parezca tuvo en sus manos la opción de seguir con vida en suelo californiano. Mas no lo supo aprovechar.

Nico Jarry deja ir cinco match points y cae en Indian Wells

En el parcial inicial, el santiaguino perdió su servicio en el quinto juego, del cual no se pudo recuperar y perdió la manga por 4-6. Ya en el segundo set, parecía que iba a resurgir y con un break en el décimo game se quedó con el mismo por 6-4.

Pero lo increíble vino en el tercer set. Los dos mantuvieron sus respectivos servicios, lo que derivó en un tie-break que definiría a quien avanzaba a segunda ronda de la qualy de Indian Wells. Fue aquí que Nico Jarry parecía tener el cotejo en sus manos.

Logró nada menos que tres mini quiebres y quedó en el parcial con un marcador favorable, es decir, con cuatro puntos de partido. Los desperdició todos. Pero, de inmediato, Maestrelli volvió a perder saque y tuvo un quinto match point que desaprovechó, para irse con la derrota definitiva por 7-9.

Cabe señalar que el “Príncipe” no suma un triunfo en el ATP Tour desde el 4 de julio del 2025, cuando en la tercera ronda de Wimbledon superó al brasileño João Fonseca. Tras ello suma nada menos que 10 derrotas consecutivas y no sabe de victorias en 2026.

