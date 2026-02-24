Es tendencia:
No es el Chino Ríos: Nico Jarry elige a este crack sudamericano por sobre Massú y Fernando González

El Príncipe pasó por el Chile Open y dejó su veredicto a la hora de escoger a los mejores de la historia del tenis.

Por Nelson Martinez

El Príncipe no dudó en escoger a su favorito.
Un duro momento vive Nicolás Jarry (155°) en el ATP, donde no gana un partido en el circuito hace ocho meses. Esta vez, el Príncipe quedó fuera del Chile Open en el debut, tras caer ante Dino Prixmic (120°).

Pero siempre con buen ánimo ante la adversidad, el nieto de Jaime Fillol se animó al entretenido ejercicio de escoger a los mejores en el tenis. Ahí le fueron nombrando a cracks actuales y del pasado, escogiendo a sus favoritos.

Al momento de preguntarle por compatriotas, Nico debió escoger entre nombres como Nicolás Massú, Fernando González y hasta Marcelo Ríos. Ahí, sorprendió eligiendo a su favorito de Sudamérica.

Jarry y su elegido por sobre la Dupla de Oro

Nicolás Jarry puso a recordado crack sudamericano por sobre Nicolás Massú y Fernando González. ¿El elegido? Gustavo Kuerten, ex número uno del mundo y que es ícono del tenis brasileño.

Jarry alabó a Guga.

El Príncipe no dudó en poner a Guga entre sus favoritos, aunque los cracks del tenis mundial que lo nombraron posteriormente hizo que tuviera que seguir cambiando sus preferencias. Eso, hasta llegar al número uno de su lista.

Ahí, pese a que Marcelo Ríos figura entre los top, no fue el favorito total de Jarry. Sin pensarlo dos veces, Jarry escogió a Novak Djokovic como el mejor de todos los tiempos.

En cuanto a su presente deportivo, Nico sufrió otra dolorosa derrota y desde Wimbledon 2025 que no sabe de triunfos. Su ranking (155°) hará que deba buscar opción en challengers para retomar confianza y sumar puntos.

