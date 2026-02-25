Este miércoles se confirmó el partido amistoso que la selección chilena disputará frente a Portugal y Cristiano Ronaldo en la fecha FIFA de junio. La Roja será examen de los lusos justo en para el Mundial, a días del inicio de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Tras confirmarse el encuentro, hubo reacciones en Portugal, pero ni muy efusivas ni la mejores dadas el momento de la selección chilena. De hecho, los lusos no dejaron pasar el hecho de que Chile volvió a quedar ausente de la Copa del Mundo.

“Portugal se enfrentará a Chile el 6 de junio, en un partido amistoso como parte de la preparación del equipo para el Mundial de 2026. El rival no logró clasificarse“, informó el diario A Bola.

ver también Confirmado: Chile jugará un amistoso antes del Mundial con la Súper Portugal de Cristiano Ronaldo

El recuerdo de los encuentros entre Chile y Portugal

En tanto, O Jogo publicó que “será apenas la quinta vez que Portugal se enfrenta a Chile, selección que no clasificó al Mundial 2026“.

En Portugal destacan el amistoso contra Chile: “no clasificó”.

Por su último, el portugués Record sentencia que “ésta será la quinta vez que ambos equipos se enfrenten, con un balance positivo para Portugal: dos victorias para el equipo portugués, un empate y una victoria para los sudamericanos en penales en su último encuentro en 2017″.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que la selección chilena enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda en la fecha FIFA de marzo. En junio, junto con el duelo ante Portugal, se verá las caras contra Arabia Saudita en México.

ver también Es oficial: Horarios de los partidos de Selección Chilena en FIFA Series en Oceanía

Portugal integra el Grupo K de la Copa del Mundo 2026 junto a Uzbekistán, Colombia y un rival del repechaje internacional: República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Resumen:

Portugal y Chile disputarán un partido amistoso el 6 de junio por fecha FIFA. En el país Europeo reaccionan recordando que La Roja no va al Mundial.

Publicidad

Publicidad

El encuentro servirá de preparación para el Mundial 2026 que inicia en Norteamérica.

La selección chilena enfrentará también a Cabo Verde, Nueva Zelanda y Arabia Saudita próximamente.