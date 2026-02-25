Uno de los momentos más tensos que ha tenido la previa del Superclásico en que Universidad de Chile debe visitar a Colo Colo, este domingo en el estadio Monumental, tuvo como protagonista a Ramón Fernández.

Todo, luego de que se ventiló una entrevista que, cuando estaban en comerciales, mencionó una conversación con Matías Zaldiva que dejó en llamas el camarín de la U.

“Yo hablé con el cabezón Zaldivia después y dijo nos perdió todo con los cambios”, alcanzó a decir, antes de que le avisaran que el programa seguía en vivo en YouTube.

Por lo mismo, Redgol se comunicó con Don Ramón, de manera de explicar su chispoteada, para dejar bien la relación con Matías Zaldivia: “No, nunca hablamos de eso”.

Matías Zaldivia realizó férrea defensa de “Paqui” Meneghini en la U. Foto: IA Gemini.

Ramón Fernández asegura que fue un mal entendido

Fue Ramón Fernández, tal como lo dijo Matías Zaldivia en conferencia de prensa, quien tocó el tema de esa entrevista donde echaba al agua a Francisco Meneghini con los cambios en la U.

“No, es mentira. Es un mal entendido que la tiré . Yo hablo con Mati, pero no hablamos nunca de eso”, recalcó Fernández en Redgol.

“Yo fui el que dijo que la U se desentendió de los cambios, se entendió mal”, profundizó el ex volante, tanto en el cuadro azul como en Colo Colo.

“Matías es mi amigo, yo hablo pero no me va andar preguntando cosas del equipo, no tenemos por qué hablar de eso. Yo dije que con los cambios la U se desordenó y nada mas”, finalizó.

En resumen:

Ramón Fernández desmintió haber conversado con Matías Zaldivia sobre los cambios de Francisco Meneghini.

La polémica se originó por una filtración durante una transmisión en vivo por YouTube.

El exvolante de la Universidad de Chile calificó el incidente como un malentendido personal.