Francisco Meneghini patea el tablero: fuertes cambios en la formación de la U frente a Colo Colo

Francisco Meneghini está desesperado. Bajo su mando Universidad de Chile no ha ganado ningún partido en la Liga de Primera y este domingo tiene un desafío de marca mayor: el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental.
El entrenador de la U está bajo presión y necesita empezar a sumar de a tres, debido a que en los cuatro duelos que dirigió al cuadro azul en el torneo no ganó nunca, con tres igualdades y una derrota ante Huachipato.
Paqui ha liderado los trabajos durante la semana en el Centro Deportivo Azul y se vienen modificaciones, puesto que el ex estratega de O’Higgins tiene pensado hacer dos cambios en su formación titular, según dio a conocer Emisora Bullanguera.
La formación de la U ante Colo Colo
Paqui Meneghini hará modificaciones, y una de ellas es obligada, puesto que el lesionado Lucas Assadi sale y da paso a Israel Poblete. Ello genera que Javier Altamirano se adelante en la cancha.
La otra novedad es más sorpresiva, debido a que Marcelo Morales pasa de no ser citado en Universidad de Chile a ser titular ante Colo Colo. Le gana la pulseada a Felipe Salomoni por la franja izquierda.
Israel Poblete será titular en el Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport
De esta forma, el once de la U es con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia: Fabián Hormazábal, Israel Poblete; Charles Aránguiz, Marcelo Morales; Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.
Universidad de Chile va por el golpe y quiere ganar en el Monumental, tal como lo hizo en 2024 con el solitario gol de Israel Poblete, con Gustavo Álvarez como entrenador.
En síntesis
- Francisco Meneghini busca su primera victoria con la U tras tres empates y una derrota.
- Marcelo Morales e Israel Poblete serán titulares en la formación frente a Colo Colo.
- Lucas Assadi quedó fuera de la citación para el partido debido a una lesión.
¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?
El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.