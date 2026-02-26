Es tendencia:
Francisco Meneghini patea el tablero: fuertes cambios en la formación de la U frente a Colo Colo

El entrenador de los azules mueve la pizarra de cara al Superclásico que se jugará este domingo en el estadio Monumental.

Por Carlos Silva Rojas

Francisco Meneghini mueve la formación de la U.
Francisco Meneghini está desesperado. Bajo su mando Universidad de Chile no ha ganado ningún partido en la Liga de Primera y este domingo tiene un desafío de marca mayor: el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental.

El entrenador de la U está bajo presión y necesita empezar a sumar de a tres, debido a que en los cuatro duelos que dirigió al cuadro azul en el torneo no ganó nunca, con tres igualdades y una derrota ante Huachipato.

Paqui ha liderado los trabajos durante la semana en el Centro Deportivo Azul y se vienen modificaciones, puesto que el ex estratega de O’Higgins tiene pensado hacer dos cambios en su formación titular, según dio a conocer Emisora Bullanguera.

La formación de la U ante Colo Colo

Paqui Meneghini hará modificaciones, y una de ellas es obligada, puesto que el lesionado Lucas Assadi sale y da paso a Israel Poblete. Ello genera que Javier Altamirano se adelante en la cancha.

La otra novedad es más sorpresiva, debido a que Marcelo Morales pasa de no ser citado en Universidad de Chile a ser titular ante Colo Colo. Le gana la pulseada a Felipe Salomoni por la franja izquierda.

Israel Poblete será titular en el Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport

De esta forma, el once de la U es con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia: Fabián Hormazábal, Israel Poblete; Charles Aránguiz, Marcelo Morales; Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

Universidad de Chile va por el golpe y quiere ganar en el Monumental, tal como lo hizo en 2024 con el solitario gol de Israel Poblete, con Gustavo Álvarez como entrenador.

En síntesis

  • Francisco Meneghini busca su primera victoria con la U tras tres empates y una derrota.
  • Marcelo Morales e Israel Poblete serán titulares en la formación frente a Colo Colo.
  • Lucas Assadi quedó fuera de la citación para el partido debido a una lesión.
¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

