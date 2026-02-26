Francisco Meneghini patea el tablero: fuertes cambios en la formación de la U frente a Colo Colo

Francisco Meneghini está desesperado. Bajo su mando Universidad de Chile no ha ganado ningún partido en la Liga de Primera y este domingo tiene un desafío de marca mayor: el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental.

El entrenador de la U está bajo presión y necesita empezar a sumar de a tres, debido a que en los cuatro duelos que dirigió al cuadro azul en el torneo no ganó nunca, con tres igualdades y una derrota ante Huachipato.

Paqui ha liderado los trabajos durante la semana en el Centro Deportivo Azul y se vienen modificaciones, puesto que el ex estratega de O’Higgins tiene pensado hacer dos cambios en su formación titular, según dio a conocer Emisora Bullanguera.

La formación de la U ante Colo Colo

Paqui Meneghini hará modificaciones, y una de ellas es obligada, puesto que el lesionado Lucas Assadi sale y da paso a Israel Poblete. Ello genera que Javier Altamirano se adelante en la cancha.

La otra novedad es más sorpresiva, debido a que Marcelo Morales pasa de no ser citado en Universidad de Chile a ser titular ante Colo Colo. Le gana la pulseada a Felipe Salomoni por la franja izquierda.

Israel Poblete será titular en el Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport

De esta forma, el once de la U es con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia: Fabián Hormazábal, Israel Poblete; Charles Aránguiz, Marcelo Morales; Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

Universidad de Chile va por el golpe y quiere ganar en el Monumental, tal como lo hizo en 2024 con el solitario gol de Israel Poblete, con Gustavo Álvarez como entrenador.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

