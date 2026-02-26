Francisco Meneghini vive sus días más complicados al mando de la U de Chile. El técnico no lo ha pasado bien y llega al Superclásico ante Colo Colo obligado a ganar para salir de su crisis.

En el Estadio Monumental, sin triunfos en la Liga de Primera 2026 y con la Copa Sudamericana a la vuelta de la esquina, el DT se jugará parte importante de su continuidad. Pero a diferencia de lo que muchos pensarían, Paqui no se asusta y va con todo a hacer historia en la Ruca.

En la previa del encuentro, el técnico adelantó lo que será la jornada de este domingo. Ahí aprovechó de hacerle una advertencia al Cacique, al que quiere amargarle la fiesta en su casa.

Francisco Meneghini y la U advierte a Colo Colo para el Superclásico

La U de Chile sale a romper con su mal momento en el Superclásico ante Colo Colo. El Romántico Viajero no quiere estirar su crisis y espera levantarse en el mejor momento posible: contra su archirrival y en el Estadio Monumental.

Francisco Meneghini necesita con urgencia ganar el Superclásico ante Colo Colo para sacarle presión a la U. Foto: Photosport.

En la previa del encuentro, Francisco Meneghini conversó con TNT Sports y se sinceró sobre lo que será la visita al Cacique. “Somos un equipo grande y jugamos como equipo grande, y eso no va a variar independiente del rival o el lugar“, señaló.

En esa misma línea, el técnico de la U le dejó una clara advertencia a Colo Colo. “Nuestro objetivo es atacar. En una cancha como esa es importante tener la pelota, moverla bien y hacerlos correr“.

Además, Francisco Meneghini se puso en el lugar de los hinchas y aseguró que “entiendo que es lo lógico en un club como este, no se han dado los resultados, la gente no está contenta“. Aunque más allá de eso, enfatizó en que “lo voy llevando con la mayor normalidad posible, estoy orgulloso de estar acá“.

Quedará esperar para ver qué es lo que prepara el DT para su visita al Monumental. Lucas Assadi y Octavio Rivero son las grandes dudas para el choque, lo que lo obliga a mover el tablero.

La U de Chile afina los últimos detalles para desafiar a Colo Colo en el Superclásico. El Romántico Viajero apuesta por un golpe ante el Cacique para, por fin, dejar atrás las dudas y levantar el vuelo después de un complejo inicio de 2026.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Francisco Meneghini sale a salvar su continuidad al mando de la U en el Superclásico frente a Colo Colo. El Bulla visita al Cacique en el Estadio Monumental este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas.

