Una sorpresa gigante y el gran candidato al título: está lista la primera semifinal del Chile Open

El Chile Open entra en su etapa decisiva y muy temprano este viernes ya se definió la primera semifinal. Una gran sorpresa y el principal candidato se medirán este sábado en San Carlos de Apoquindo.

En el primer partido de la jornada se midieron el alemán Yannick Hanfmann (81°) con el lituano Vilius Gaubas (107°). El germano se impuso por un apretado 3-6, 6-2 y 6-2, en dos horas y 13 minutos de partido.

En tanto, en el segundo turno el primer sembrado del torneo, el argentino Francisco Cerúndolo (19°) apabulló al estadounidense Emilio Nava (79°) por 6-1 y 6-1 y va derecho a la final.

Francisco Cerúndolo está en semifinales. Foto: Chile Open

Alejandro Tabilo se quiere meter en las semifinales

La jornada en la arcilla de San Carlos de Apoquindo seguirá con los últimos dos partidos de cuartos de final, donde el partido de cierre habrá presencia chilena.

A partir de no antes de las 18:30 horas habrá un partido 100% italiano, donde Andrea Pellegrini (137°) y Luciano Darderi (21°), se medirán en busca de las semifinales.

Por último, el encuentro esperado entre el chileno Alejandro Tabilo (42°) y el argentino Sebastián Báez (52°) será desde no antes de las 20:30 horas.