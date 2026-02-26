El máximo favorito arrasa en el Chile Open y se mete con facilidad a cuartos de final

El máximo candidato para ganar el Chile Open debutó recién este jueves, puesto que Francisco Cerúndolo (19°) se estrenó con una cómoda victoria en San Carlos de Apoquindo.

El argentino, primer sembrado del cuadro principal, no tuvo problemas para vencer en la arcilla de Las Condes al danés Elmer Moller (127°), a quien venció por un claro 6-2 y 6-2, en apenas una hora y 11 minutos de partido.

Por los cuartos de final Cerúndolo ya tiene rival, puesto que se medirá con el estadounidense Emilio Nava (79°), quien viene de vencer al paraguayo Diego Vallejo (106°) por 7-5 y 6-3.

Fran Cerúndolo ganó en la arcilla de San Carlos de Apoquindo. Foto: Chile Open

Jornada de chilenos en el ATP de Santiago

La jornada de los octavos de final del Chile Open se va a cerrar con todo lo alto, con la presencia de los jugadores locales Cristian Garin (93°) y Alejandro Tabilo (42°).

Gago tiene un partido muy complejo, ya que chocará con el argentino Sebastián Báez (52°) a partir de no antes de las 18:30 horas en el Court Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo.

Para cerrar el día, Tabilo, el gran crédito local, jugará ante el también transandino Thiago Tirante (76°) no antes de las 20:00 horas, por el paso a la ronda de los 8 mejores del Chile Open.

En el caso que Cristian Garin y Alejandro Tabilo resulten triunfadores, se medirán este viernes por los cuartos de final del ATP de Santiago.

Alejandro Tabilo enfrentará a Thiago Tirante este jueves por el paso a los cuartos de final.