Hace rato que las esperanzas de futuro están puestas sobre él. Se trata de Darío Osorio, ex Universidad de Chile que actualmente milita en el Midtjylland de la Liga Danesa y que ha sonado en grandes clubes europeos.

Está claro que a nivel de jugadores nacionales en el extranjero, es uno de los que se perfila bien de cara a lo que viene. Y no hablamos sólo de su carrera personal, sino también como aporte para la Selección Chilena.

Y lo está haciendo tan bien que se viene de conocer una estadística que lo eleva como el mejor de la Liga Danesa. Porque Darío Osorio viene de ser reconocido como el más veloz de aquel torneo.

En el último partido amistoso de la Selección Chilena, ante Perú, se vio la rapidez de Darío Osorio. El jugador chileno robó un balón en el mediocampo, en una salida incaica, y simplemente se fue contra el arco sin tener ningún defensa que lo alcanzase.

Su rapidez es ahora reconocida por una estadística. En Dinamarca le pusieron número a su velocidad: 36,8 kilómetros por hora. Con esto supera a su propio compañero, Franculino Djú, quien tiene 36,6 de marca.

Otra estadística que hace atractivo a Darío Osorio en el mercado europeo. Además de sus habilitaciones y su capacidad goleadora, el ex Universidad de Chile se posiciona en velocidad. ¡Cómo no tenerle fe!

Darío Osorio es figura en su equipo.

