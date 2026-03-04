La temporada no le ha dado tregua a Universidad Católica. Las lesiones han sido un verdadero dolor de cabeza para el plantel y ante Ñublense no fue la excepción: en el triunfo 2-1, los Cruzados no pudieron contar con Clemente Montes, Juan Ignacio Díaz, Fernando Zuqui, Sebastián Arancibia, Daniel González e Ignacio Pérez, todos fuera por problemas físicos.

Pese al complicado panorama, el equipo de Daniel Garnero mostró carácter y sacó adelante la tarea gracias a un encendido Fernando Zampedri, que se despachó un doblete para asegurar los tres puntos.

Buenas noticias para los cruzados

Pero no todas son malas noticias en San Carlos. Según informó Jorge Cubillos en TNT Sports, la UC recuperará a Clemente Montes y Juan Ignacio Díaz para el duelo de este fin de semana. Dos nombres que se habían transformado en piezas importantes dentro del esquema del DT.

El defensor había sido sustituido por Agustín Farías, mientras que en ofensiva Diego Corral ocupó el lugar del delantero durante tres partidos consecutivos. Ahora, ambos ya trabajan a la par del plantel y dependerá exclusivamente de Garnero si los incluye en la convocatoria para el choque en Rancagua.

En el caso del atacante, venía de cumplir una fecha de suspensión y, cuando parecía listo para volver, una lesión inesperada lo dejó nuevamente al margen.

¿Cuándo juega U. Católica vs. O’Higgins?

Universidad Católica enfrentará a O’Higgins, este sábado 7 de marzo desde las 20:30 hrs, en el Estadio El Teniente, por la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

