Universidad Católica se está preparando para lo que será su próximo partido ante la Liga de Primera 2026. Los cruzados buscarán seguir por la senda del triunfo ante O’Higgins tras vencer a Ñublense, en un partido que dejó mucha polémica.

Esto lo decimos porque al finalizar el encuentro Daniel Garnero fue expulsado por hacer criticado el accionar de Fernando Vejar en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

El juez detalló en su informe que “finalizado el partido (Garnero) se dirige al cuarto árbitro haciendo un gesto de desaprobación con sus manos y diciendo a viva voz: ‘son un desastre’”. Al final el DT fue expulsado por “conducta inadecuada dentro del banco”.

El castigo que recibió Garnero en Universidad Católica

Finalmente el entrenador conoció su castigo tras la determinación que tomó el Tribunal de Disciplina, donde le dieron una fecha de castigo que deberá ser aplicada en la próxima jornada del torneo.

Así las cosas, Católica no podrá tener a Garnero en la banca para el encuentro ante O’Higgins de este sábado en El Teniente.

Daniel Garnero recibió una fecha de castigo en Universidad Católica. | Foto: Photosport.

¿Cuándo juega Universidad Católica ante O’Higgins?

Los cruzados volverán a la acción ante O’Higgins este sábado 7 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Estadio El Teniente. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

