Justo cuando parecía que encontraba el equipo y los problemas quedaban atrás, Colo Colo recibe un remezón dentro y fuera de la cancha. Además de la derrota en el Superclásico ante la U, el Cacique ve cómo una de sus figuras es protagonista de un enorme escándalo.

Cristian Riquelme ha perdido mucho terreno esta temporada y, como si fuera poco, ahora le suma un nuevo dolor de cabeza al Eterno Campeón. Esto, luego de que se conociera de una denuncia en su contra por incivilidades en su departamento en Macul.

El ex lateral de Everton fue acusado de ruidos molestos y de tener a hombres desnudos en la piscina compartida del condominio en el que vive. Esta situación ha generad un enorme revuelo entre los hinchas, algo por lo que tomó una drástica decisión: borrarse de redes sociales.

Cristian Riquelme desaparece de redes sociales tras polémica en Colo Colo

El escándalo que protagoniza Cristian Riquelme tiene a todo Colo Colo más que furioso. El lateral casi no suma minutos y, para colmo, da que hablar con temas extrafutbolísticos que no ayudan en nada a levantarse de la caída ante la U.

Cristian Riquelme desapareció de redes sociales luego del escándalo que protagoniza en Colo Colo. Foto: Photosport.

La denuncia por incivilidades, por la que incluso fue expulsado de su condominio, remece a un Eterno Campeón que no está para sumar más problemas. Es por ello que el jugador trata de generar el menor ruido posible con una radical medida: cerrar sus redes sociales.

Luego de que el tema saliera a la luz, no fueron pocos los que le reclamaron por su actuar. Ante esto, Cristian Riquelme optó por desaparecer por completo y borró su cuenta de Instagram.

La decisión llega para desmarcarse del ruido externo y así solucionar el tema en privado. Esto, con la idea de poder llegar a un acuerdo para que las cosas no crezcan mucho más.

Por ahora, en el Estadio Monumental no se han referido al tema y se desconoce de posibles castigos. No obstante, ya sin ser considerado ni para la banca, de seguro le buscarán una salida a mitad de año.

Cristian Riquelme se ve envuelto en una enorme polémica y complica aún más a un Colo Colo que no puede sumarse más problemas. El Cacique está con la mira puesta en ganar ante Audax Italiano para así borrar el tropiezo en el Supeclásico.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras se define la situación de Cristian Riquelme, en Colo Colo entrenan buscando volver al triunfo. Este sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas el Cacique sale a pelear por tres puntos de oro visitando a Audax Italiano.

En resumen, Cristian Riquelme reaccionó al escándalo en Colo Colo…

Desaparición de las redes sociales: Ante la ola de críticas y el revuelo causado por la denuncia de incivilidades en su edificio (que incluyó ruidos molestos y presencia de personas desnudas en áreas comunes), el lateral de 22 años optó por cerrar su cuenta de Instagram para evitar el hostigamiento digital y manejar el conflicto en privado.

