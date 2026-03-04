El exjugador de la NFL, Sammis Reyes, protagonizó una inesperada polémica al término de la semana festivalera, donde tuvo un fuerte enfrentamiento con Cuco Cerda y ahora se suma que en Zona de Estrellas revelan que el deportista tuvo otro encontrón con el equipo técnico de Los Fabulosos Cadillacs.

Según reveló Paula Escobar en el espacio, todo ocurrió durante la Fiesta de la Pampilla en Coquimbo el 2025, evento donde su pareja, Emilia Dides, animaba.

“Estaban Los Fabulosos Cadillacs y a ellos no les gusta que haya público, personas externas al equipo, arriba del escenario”, comenzó señalando la periodista.

“Sammis quería estar ahí, en el escenario, en la orilla, y el mánager de los Cadillacs lo quiso sacar. Y Sammis hizo un escándalo que terminó en pelea y empujones”, contó en el espacio.

Asimismo, Escobar, quien leyó la filtración en su teléfono, señala que esta situación complicó a Didaes. “Ella no animó casi nada, se retiraba temprano. Sammis es un cacho. El alcalde la pidió porque quería un rostro potente”.

Sammis Reyes vetado de Viña y la Bresh

Hace algunos días, durante la semana del Festival de Viña, el exjugador de la NFL sorprendió al hacer una inesperada declaración contra la productora a cargo del evento. “A la gente de Bizarro se le olvida que la gente que viene a ver este Festival de Viña del Mar son los que pagan nuestros sueldos. Ellos no se han portado muy bien y es el segundo año consecutivo”.

Tras esto, la periodista Paula Escobar reveló la respuesta de Bizarro, quienes revelaron que Reyes, supuestamente, agredió a dos productores del evento por exigir que se le diera un tratamiento VIP. “Está vetado en Bizarro o más bien en Viña desde que Emilia Dides fue jurado del Festival”.

“El tipo agredió a una de nuestras productoras (mujer) y a un productor nuestro porque quería tratamiento VIP, a pesar de que en ese momento Emilia tenía otra acompañante (su +1)”, leyó en Zona de Estrellas.

“Desde entonces tomamos la decisión de no invitarlo nunca más a nada por ser agresivo. Y por eso este año, aunque llamaron para rogarnos por entradas para ellos, dijimos que no”, señala en la respuesta.

Asimismo, también quedó vetado de la Fiesta Bresh tras su enfrentamiento con Cuco Cerda. “A él le gusta el tratamiento VIP, y que lo traten como un rey… y luego de eso, molestaron tanto que lo invitamos a la Bresh, casi ya por cansancio. La Bresh es nuestra, ¿y qué pasó? Se puso a pelear allá con otra persona y tuvimos que expulsarlo. Ahora tampoco podrá entrar nunca más a la Bresh”.