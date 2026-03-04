Ben Brereton dejó atrás años complicados y parece estar volviendo a ser el de antes. El delantero ha sido clave para el repunte que ha tenido el Derby County esta temporada, al punto de tener opciones de meterse en los puestos de liguilla.

El atacante de la selección chilena ha marcado goles y aportado con asistencias que hoy tienen a su equipo en el octavo lugar, a sólo 6 de los puestos que pelean por el ascenso a la Premier League en el cierre de la campaña.

Es por ello que el artillero decidió mostrar una de sus versiones más ocultas y sacó las garras contra quienes no le tenían fe a los Carneros. De hecho, enfatizó en que hicieron que muchos se comieran sus palabras.

Ben Brereton saca pecho por el momento del Derby County

Luego de marcarle al Blackburn Rovers este fin de semana, Ben Brereton ratificó que es uno de los pilares del Derby County. El renacer del chileno tiene a los Carneros soñando con pelear el ascenso y así jugar la Premier League en la próxima temporada.

Ben Brereton ha sido clave para que el Derby County esté soñando con el ascenso a la Premier League. Foto: Getty Images.

En conversación con BBC Radio, el delantero no escondió su orgullo por el momento en el que tiene a su equipo. “Es una gran posición en la que queremos estar y estamos persiguiendo esa opción de alcanzar un lugar en los playoffs“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, Ben Brereton llamó a sus compañeros a no perder el foco. “No tenemos por qué dejarnos llevar por las emociones. Sabemos cuántos partidos quedan y sólo queremos ver cuántos puntos podemos conseguir, todo para ver qué podremos obtener con todo esto”.

ver también “Faltaban huevos…”: el íntimo festejo de Alexis Sánchez tras sufrido empate del Sevilla ante Betis

Fue tras ello que el atacante comenzó a pegar palos contra los críticos del Derby County. “No creo que nadie al principio de la temporada hubiera dicho que estaríamos cerca, nadie daba un peso por nosotros“.

Finalmente, Big Ben insistió en que le taparon la boca a los que no confiaban en que podían dar la pelea por el ascenso. “Hemos demostrado que muchos se equivocaban y estamos luchando por los seis primeros puestos”.

Publicidad

Publicidad

Ben Brereton saca su faceta más picante a la luz para inflar el pecho por el repunte del Derby County. El delantero sigue marcando en Inglaterra y espera estar en la próxima nómina de la selección chilena para seguir siendo un aporte.

¿Cuándo y a qué hora juega el Derby County de Ben Brereton?

Ben Brereton y Derby County por ahora se enfocan en seguir peleando para meterse en la parte alta de la tabla del Championship. Este sábado 7 de marzo a partir de las 12:00 horas el elenco del chileno recibe al Sheffield Wednesday.

ver también ¿Vuelve a la selección chilena? La visita de Nicolás Córdova a Alexis Sánchez en Sevilla

En resumen, Ben Brereton pegó en Derby County por…

Pilar del Derby County: Tras un inicio de temporada con dudas, “Big Ben” se ha consolidado como la figura de los Carneros. Con sus goles y asistencias, el equipo escaló hasta el octavo lugar , quedando a solo 6 puntos de los puestos de playoffs para el ascenso a la Premier League.

Tras un inicio de temporada con dudas, “Big Ben” se ha consolidado como la figura de los Carneros. Con sus goles y asistencias, el equipo escaló hasta el , quedando a solo de los puestos de playoffs para el ascenso a la Premier League. Respuesta desafiante a los críticos: El delantero sacó su faceta más “picante” al señalar que “nadie daba un peso” por el equipo al principio de la campaña. Brereton afirmó con orgullo que le han tapado la boca a quienes no confiaban en ellos, demostrando que el Derby County está para pelear en la parte alta.

El delantero sacó su faceta más “picante” al señalar que por el equipo al principio de la campaña. Brereton afirmó con orgullo que le han tapado la boca a quienes no confiaban en ellos, demostrando que el Derby County está para pelear en la parte alta. Foco en el objetivo final: Pese al buen momento y la euforia por su reciente gol al Blackburn Rovers, el atacante de la Roja hizo un llamado a la calma. Aseguró que el plantel no debe dejarse llevar por las emociones y debe enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el cierre de la temporada para asegurar un lugar en la liguilla.

Publicidad