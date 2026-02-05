Recuperó la sonrisa. Luego de meses en los que estuvo a la deriva, el chileno Ben Brereton vuelve a ser figura en el Championship de Inglaterra gracias a sus últimas actuaciones con el Derby County, con goles y asistencias por doquier.

Tras un 2025 para el olvido, el 2026 comenzó de la mejor forma para el delantero nacional, con un potente registro: en los siete juegos que disputó en enero, entre liga y la Copa FA, logró convertir tres goles y realizar otras tres asistencias. Más encima, es titular.

Números que le valieron a Brereton reconocimientos en Inglaterra. Ya fue incluido en el 11 ideal de la última jornada del Championship, junto a su compatriota Lawrence Vigouroux, y ahora postula a ser el mejor jugador de enero.

Ben Brereton postula a ser MVP en el ascenso inglés

La Asociación inglesa de Futbolistas Profesionales (PFA) dio a conocer en sus redes sociales los seis candidatos a ser el Jugador del Mes en la segunda división británica, donde son los hinchas a través de votación popular quienes escogen al ganador.

En esta ocasión, Ben Brereton compite por el premio con el irlandés Alan Browne (Middlesbrough), el neerlandés Azor Matusiwa (Ipswich Town), los escoceses Oli McBurnie (Hull City) y Kenny Mclean (Norwich City),más Sam Smith (Wrexham).

Si los fanáticos chilenos quieren darle una mano al nuestro para que se quede con el premio, pueden sufragar en el sitio oficial de la PFA, dejas tu nombre y correo electrónico para participar. Un reconocimiento más que merecido para el atacante.

Los números del chileno en Derby County

En el actual paso de Ben Brereton por esta institución, suma 2.041 minutos en la cancha durante 28 encuentros, en los cuales suma cuatro goles y tres asistencias, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la jornada 31 del Championship, el Derby County del chileno jugará como local este sábado 7 de febrero desde las 9:30 horas en Pride Park ante Ipswich Town.

Así están en la Tabla de Posiciones