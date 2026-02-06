Cada cosa en su lugar. Ese es el mensaje público que pretenden dar en Unión Española tras quemar los cimientos del fútbol chileno con su demanda judicial contra la ANFP con la que buscan mantenerse el 2026 en Primera División.

De un lado, los dirigentes del club, comandados por su presidente Santiago Perdiguero y su dueño Jorge Segovia, en busca de que haga valer la postura que les rechazaron en los tribunales competentes. Del otro, su plantel con la mira en su duelo por Copa Chile ante Deportes Recoleta.

Precisamente en ese ámbito, el entrenador de Unión Española, Gonzalo Villagra, le dejó un claro recado a sus futbolistas, exigiéndoles que se enfoquen netamente en lo deportivo, pues el aspecto judicial, advierte, “no nos corresponde“.

ver también La férrea defensa de Unión Española en su demanda a la ANFP: “Lo que estamos haciendo es…”

DT de Unión Española raya la cancha ante guerra judicial

“Claramente no depende de mí. Sí nos incumbe a todos, pero no estoy informado. No tengo la capacidad de poder transmitir algo más de lo que voy a decir. La verdad no tengo la información al detalle de lo que pueda haber ocurrido o vaya a ocurrir”, partió aclarando el técnico en conferencia de prensa.

Aunque el DT de Unión Española advierte que “lo que sí les transmití a los jugadores y a todos, es que a nosotros lo que nos corresponde es enfocarnos en nuestra labor. En este momento es enfrentar a Recoleta y después tendrá que ser prepararnos para el próximo partido de la mejor manera”.

Por último, Villagra recalca que “lo que a nosotros nos corresponde es jugar, en lo que los jugadores tienen que enfocarse y eso fue de hecho lo que hoy recalqué en la práctica”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan los hispanos?

Por la segunda jornada del Grupo E en Copa Chile, Unión Española será local ante Deportes Recoleta, equipo al que venció la semana anterior por 1-0. El encuentro se disputará este domingo 8 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.

Publicidad