La U de Chile ha hecho noticia en el mercado de fichajes de verano en el fútbol chileno y no sólo por quienes han llegado. El Romántico Viajero ha tenido varias salidas en las últimas semanas y se esperaba una más, pero las cosas se complicaron.

La salida de Gustavo Álvarez y posterior arribo de Francisco Meneghini ha traído una serie de cambios en el plantel. Ahí, uno de los jugadores que volvió para la temporada 2026 a pelear un lugar hoy vive un incierto panorama.

Y es que según revelaron, tenía todo listo para dejar el CDA otra vez y así ir a sumar minutos a otro lado. No obstante, en las últimas horas hubo problemas que ahora lo tienen sin saber qué pasará con su futuro.

Renato Cordero sufre un duro revés en la U

Uno de los jugadores que no lo está pasando bien en la U es Renato Corder. El mediocampista de 22 años no ha sido considerado en los últimos procesos y, a pesar de que quería convencer a Francisco Meneghini, esto no pasó.

Renato Cordero no es considerado en la U y busca salir otra vez. Foto: Photosport.

Paqui ya lo declaró transferible y en el elenco estudiantil se han movido rápido para encontrarle un nuevo club. Unión Española parecía ser su destino, pero cuando todo parecía estar listo, problemas de última hora han frenando el traspaso.

Según reveló Bolavip, el volante aún no puede irse de la U por temas económicos. “La negociación entre ambos equipos por Cordero estaría entrampada por un pequeño problema de montos, en el que esperan poder llegar a un acuerdo en las próximas horas“, señalaron en el citado medio.

Aunque más allá de los problemas que parecieron, adelantaron que todo llegará a buen puerto pronto. “A pesar de lo que es esta complicación, se espera que ambos equipos puedan cerrar el trato por Renato Cordero y durante este fin de semana, esperan poder hacer oficial este acuerdo“.

El año pasado el volante tampoco fue considerado por Gustavo Álvarez, por lo que se fue a préstamo a la U de Concepción y logró el ascenso a Primera División como campeón. En 25 partidos oficiales aportó con 1 gol y 1 asistencia en los 1.422 minutos que estuvo en la cancha.

Renato Cordero espera que la U lo ayude a salir pronto y así pueda enfocarse en su carrera. El Romántico Viajero tiene a su canterano atento a lo que pasará con su arribo a Unión Española, el que por ahora está en pausa.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Mientras se define el futuro de Renato Cordero, la U cuenta las horas para volver a saltar a la cancha. Este domingo 8 de febrero a partir de las 12:00 horas el Romántico Viajero visita a Huachipato en Talcahuano.