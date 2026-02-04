La Liga de Primera 2026 no ha llegado ni a su segunda fecha y ya tiene problemas con las autoridades. Este miércoles se conoció que la Delegación Presidencial no autorizó el duelo entre Huachipato y U de Chile de este fin de semana.

Tal como ocurrió el año pasado, el Gobierno le ha puesto varias trabas a los clubes para poder sacar adelante los partidos. Ahora, ante los incendios ocurridos en la zona y los incidentes con la barra azul en el duelo con Audax Italiano, decidieron darle un portazo a los Acereros para ser local en Talcahuano.

Ante esto, tanto el cuadro siderúrgico como el elenco estudiantil han estado en contacto con la ANFP para llegar a una solución. Es por ello que ya hay algunas propuestas en la mesa para intentar de que se juegue como sea y así no complicar más sus calendarios.

La U y Huachipato apuestan por cambio de localía para poder jugar

El porotazo que les dieron para poder jugar en el Estadio CAP tiene a Huachipato y la U buscando una solución. Ninguno de los dos clubes quieren quedar con un duelo pendiente, por lo que hacen todo lo posible para que se pueda llevar a cabo el encuentro.

La U y Huachipato intentan que no se les caiga el partido que deben disputar este domingo. Foto: Photosport.

Según reveló el diario La Tercera, entre ambos elencos están tanteando algunas alternativas. Desde el Bulla aseguraron al citado medio que “hasta el momento no hemos sido informados de la suspensión del partido, entendemos que todo depende de que Huachipato presente cancha“.

Publicidad

Publicidad

Pero más allá de ello, el matutino señala que las apuestas que hacen tanto la U como Huachipato es invertir la localía o buscar un nuevo estadio. Esto tendría que ser fuera de Talcahuano y Concepción, si es que se acuerda lo último.

ver también ¡No lo podía creer! Nicolás Guerra se farrea su primer gol en el fútbol argentino de forma increíble

De hecho, que la U pase a ser local también involucraría problemas. El Bulla está en la mira luego de los incidentes ocurridos con sus hinchas en el Estadio Nacional, lo que podría significar otro portazo.

“En Quilín están alertas ante esta situación, sobre todo, porque el torneo recién comienza (apenas se ha disputado una fecha) y ya hay problemas, pese al anuncio que se realizó el año pasado cuando ambos socios comerciales firmaron un acuerdo para terminar con las reprogramaciones, en el marco de un entendimiento económico para saldar la deuda del fútbol chileno con la señal de televisión“, cerraron en el citado medio.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, Huachipato no tiene autorización ni estadio para recibir a la U en la segunda fecha de la Liga de Primera. Los Acereros deben encontrar pronto una solución y esperan una mano del Romántico Viajero para que ninguno se vea perjudicado.

Así están la U y Huachipato en la tabla de la Liga de Primera 2026