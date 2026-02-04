Es tendencia:
Se complica Huachipato: los cuatro estadios que inscribió y por qué no puede usar ninguno contra U. de Chile

La Delegación Presidencial no autorizó el partido entre Huachipato y U. de Chile en Talcahuano, y se vive una incógnita total.

Por Javiera García L.

El duelo Huachipato vs U. de Chile no tiene estadio
Malas noticias en la previa de la segunda fecha de la Liga de Primera. Y es que la Delegación Presidencial de la Región del Biobío no autorizó el partido entre Huachipato y U. de Chile, programado para el domingo 8 de febrero.

¿Qué pasó? Según informó Radio Biobío, las autoridades rechazaron la realización del encuentro en el Estadio Huachipato por un informe de Conaf considerando la situación de la zona ante los incendios forestales.

Por el momento, el partido no se ha suspendido porque se puede buscar otro estadio. El tema, eso sí, es que los cuatro recintos inscritos por los acereros para la Liga de Primera se encontrarán inutilizables este domingo 8.

Además del Estadio Huachipato, el conjunto de Talcahuano inscribió como recintos al Ester Roa de Concepción (que el sábado 7 tendrá un concierto de Chayanne), el Nelson Oyarzún (donde Ñublense enfrentará a Limache el mismo domingo) y el Santa Laura (inhabilitado).

Malas noticias en la previa de Huachipato vs U. de Chile

Por todo esto, el partido entre Huachipato y U. de Chile se encuentra en suspenso total. Y la situación produce un enorme dolor de cabeza para los clubes, especialmente el local, y la ANFP.

Por ahora, ni acereros ni azules se han referido a la situación. El duelo está pactado para el domingo 8 de febrero a las 12:00 horas, pero todo indica que deberá ser reprogramado.

