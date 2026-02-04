La Liga de Primera vuelve a vivir problemas de organización, ya que la Delegación Presidencial decidió no darle autorización al partido entre Universidad de Chile y Huachipato.

El Romántico Viajero no ha tenido un buen inicio de temporada y por ahora, genera bastantes dudas el naciente ciclo de Francisco Meneghini. La fea derrota en el amistoso ante Universitario y el amargo estreno ante Audax Italiano, siembran incertidumbre.

Problemas con duelo de la U vs Huachipato

Universidad de Chile se concentra en lo que será o sería su siguiente partido ante Huachipato, todo esto en condicionante, ya que un nuevo contratiempo surge en la organización del fútbol chileno y el duelo en el Estadio CAP se vería afectado directamente.

De acuerdo a lo que informa Radio Bío-Bío, la Delegación Presidencial de la Región del Biobío no autorizó el duelo entre el Romántico Viajero y los Acereros, el cual se debe disputar en Talcahuano. A solo 4 días del encuentro, esto modifica todo.

Según el medio antes citado, la decisión se debería a un informe elaborado por Conaf. La región donde se jugará el partido estuvo en Estado de Catástrofe, debido a los incendios que sacudieron la zona hace algunos días atrás.

Universidad de Chile ya arrastra problemas por los incidentes ocurridos en el partido ante Audax Italiano. De hecho, Carabineros había solicitado que el encuentro ante Huachipato solo se jugara con público local, pero por decisión de la Delegación Presidencia, ahora podría ni ocurrir eso.

La suspensión del partido entre Acereros y Azules es un peligro real, aunque Huachipato todavía tiene la opción de mover el encuentro a otro recinto. Vale recordar que en la última negociación entre TNT Sports y ANFP, para evitar reprogramaciones, todos los clubes deben tener cuatro estadios inscritos.

Habrá que esperar cómo continúa la teleserie de la suspensión del partido. Originalmente el duelo entre la U y Huachipato está agendado para jugarse este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas en Talcahuano, pero la decisión final la tienen las autoridades. El fútbol chileno comienza nuevamente a sufrir con las reprogramaciones.

