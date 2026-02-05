El Campeonato Nacional comenzará con todo la primera jornada del año y este viernes parte la Fecha 2 del torneo, con equipos que buscarán ir sumando puntos desde ya para ir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde al clásico duelo de campeones que se realiza tradicionalmente en la primera fecha.

El partido que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir este 2026 de forma gratuita un partido po r jornada será Canal 13 y en la F echa 1 del torneo nacional el duelo será este sábado 7 de febrero, transmitirá el duelo de Coquimbo Unido vs. Palestino , a partir de las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La señal de TV en este caso será Canal 13 (13.1 digital), de forma online a través 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

La transmisión también estará a cargo de TNT y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT

VTR: 56 (SD)

Claro: 92 (SD) – 592 (HD)

Movistar: 601 (SD)

VTR: 781 (HD)

Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)

Programación Fecha 2 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 6 DE FEBRERO

Audax Italiano vs. Universidad de Concepción – 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

SÁBADO 7 DE FEBRERO

Coquimbo Unido vs. Palestino – 12:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

O'Higgins vs. Deportes La Serena – 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente.

Colo Colo vs. Everton – 20:30 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.

DOMINGO 8 DE FEBRERO

Huachipato vs. Universidad de Chile – 12:00 horas, en el Estadio Huachipato – POSIBILIDAD DE SUSPENCIÓN.

Ñublense vs. Deportes Limache – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Universidad Católica vs. Deportes Concepción – 20:30 horas, en el Estadio Claro Arena.

LUNES 9 DE FEBRERO