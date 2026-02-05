La Liga de Primera 2026 enfrentará la segunda fecha entre el 6 y 9 de febrero, marcada por un partido que aún está en duda. La acción partirá en La Florida con Audax Italiano recibiendo a Universidad de Concepción, que debutó con triunfo ante el campeón Coquimbo Unido, elenco que al día siguiente será local frente a Palestino.

El sábado tendrá como foco a Colo Colo, que tras el duro tropiezo ante Limache buscará sus primeros puntos en Macul ante Everton, en medio de las críticas a Fernando Ortiz. Mientras que, el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile sigue en suspenso, luego de que la Delegación Presidencial del Biobío no autorizara el encuentro en el CAP.

El plato fuerte será en el Claro Arena, donde Universidad Católica enfrentará al ascendido Deportes Concepción, mientras que la fecha se cerrará con el choque entre Unión La Calera y Cobresal, ambos ganadores en su estreno.

Programación Fecha 2 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 6 DE FEBRERO

Audax Italiano vs. Universidad de Concepción – 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

SÁBADO 7 DE FEBRERO

Coquimbo Unido vs. Palestino – 12:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

O'Higgins vs. Deportes La Serena – 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente.

Colo Colo vs. Everton – 20:30 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.

DOMINGO 8 DE FEBRERO

Huachipato vs. Universidad de Chile – 12:00 horas, en el Estadio Huachipato – POSIBILIDAD DE SUSPENCIÓN.

Ñublense vs. Deportes Limache – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Universidad Católica vs. Deportes Concepción – 20:30 horas, en el Estadio Claro Arena.

LUNES 9 DE FEBRERO