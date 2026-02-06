El volante Ignacio Saavedra fue uno de los varios nombres que sonó en este mercado de fichajes para convertirse en nuevo refuerzo de Colo Colo, algo que desde su propio entorno se encargaron de desmentir categóricamente.

“Decir que él pueda pensar o aceptar jugar en Colo Colo es lo mismo que hace algunos años empezaran a decir que Nico Castillo pudiera reforzar la U o Colo Colo“, indicaron desde su círculo íntimo al medio partidario Punto Cruzado.

En paralelo al presunto interés albo, Saavedra recibió un ofrecimiento formal del club Zhejiang Professional, el que según el medio ruso Bombardir estuvo dispuesto a pagar su cláusula de salida, tasada en US$1.5 millones de dólares, la que finalmente también rechazó.

Tras rechazo a Colo Colo y China: ¿Dónde jugará Ignacio Saavedra?

Si nos regimos por el aspecto estrictamente contractual, el mediocampista de 27 años tiene vínculo con el Sochi de Rusia por un año y medio más, es decir, hasta el 30 de junio del 2027, por lo que si hay interesados, deben llegar con la millonaria cifra y pagar la cláusula.

Al no existir equipos dispuestos a realizar esta inversión, el medio Bombardir afirma que Ignacio Saavedra cumplirá con su contrato, y son enfáticos en agregar que “el chileno no tiene planes de cambiar de equipo por ahora“.

Los números del “Nacho” esta temporada

En la vuelta del Sochi a la Liga Premier de Rusia tras jugar la campaña anterior en el ascenso, el ex cruzado disputó en la presente un total de 1.646 minutos en 22 compromisos entre torneo y copa local, donde registra cuatro goles y una asistencia.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Actualmente el equipo de Ignacio Saavedra es colista de la competencia con apenas nueve puntos, y en la vuelta a la actividad en ese país, el domingo 1 de marzo recibirá como local al Spartak Moscú, desde las 10:30 horas (de Chile).