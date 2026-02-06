Por petición de Fernando Ortiz: ByN se pone las pilas y define el próximo refuerzo de Colo Colo

La última petición de Fernando Ortiz fue aceptada en ByN. El entrenador de Colo Colo solicitó un último esfuerzo en el mercado de fichajes y en la concesionaria aceptaron definir al séptimo refuerzo.

De momento se confirmaron los nombres de Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero y Matías Fernández. Sin embargo, para el “Tano” aún falta un jugador de jerarquía en el plantel.

¿El puesto? Todo indicaba que sería un portero. En especial para competir con Fernando De Paul que de momento es el único golero con experiencia. Además pelea en el puesto con Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

Sin embargo, este panorama cambió tras el debut ante Deportes Limache y la dura derrota por 3-1. Lo que reflejó los graves problemas que tiene el equipo especialmente en el ataque. Por lo mismo, en Radio Cooperativa indicaron que el puesto que se buscará reforzar será el de un extremo derecho.

Colo Colo buscará un nuevo refuerzo tras la dura caída ante Limache en el inicio de la Liga de Primera

“Van a buscar uno más”, aseguraron. Para ello, se programó la reunión el próximo martes 10 de febrero a las 16:30 horas para definir el último refuerzo. Lo que además será tras el duelo ante Everton, por lo que podría ser una nueva muestra de que tipo de jugador debe contratar el Cacique.

¿Hasta cuándo puede contratar jugadores Colo Colo?

En este mercado de fichajes, la opción de realizar contrataciones es hasta 24 horas antes del inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera. Lo que está contemplado para el 19 de febrero. Esto debido a que dicha jornada inicia con el partido entre Unión La Calera y Ñublense.